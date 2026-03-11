Entregan a la Policía Judicial de Badajoz un fugitivo detenido en Portugal

La Policía Judicial de Badajoz recibe en Caya-Elvas a un fugitivo detenido en Portugal tras no regresar al centro penitenciario de Lugo una vez finalizado un permiso ordinario.

La investigación fue impulsada por agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela, que reunieron información que apuntaba a que este varón se desplazaba de manera itinerante a la ciudad de Vigo.

Las gestiones practicadas permitieron determinar que el prófugo residía en la ciudad portuguesa de Oporto con el fin de eludir el control de las autoridades españolas. Además de su situación de fuga, al individuo le constaban tres órdenes de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados de la provincia de Málaga, todas ellas en vigor.

Detenido en territorio portugués

Una vez recopilada y verificada la información operativa, los agentes de la Policía Nacional solicitaron la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Gracias a esta medida, el pasado mes de enero el fugitivo fue detenido en territorio portugués por la Brigada de Prevención Criminal de la División de Investigación Criminal de la Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal.

Posteriormente, y en aplicación de los mecanismos de cooperación policial internacional, las autoridades portuguesas entregaron al detenido a agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de la Comisaría Conjunta de Caya-Elvas, en la provincia de Badajoz.

Tras pasar a disposición judicial, el arrestado fue reingresado el día 4 de febrero en la prisión de Lugo, a la cual no había regresado tras un permiso ordinario.