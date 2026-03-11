Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nace un punto de libros de autoayuda y crecimiento personal en la biblioteca de Almendralejo

El ayuntamiento de Almendralejo ha realizado una compra de este tipo de libros y el punto cuenta con más de 80 referencias

Algunos libros con María Madera y Domingo Cruz.

Algunos libros con María Madera y Domingo Cruz. / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo

La biblioteca Marcos Suárez ha puesto en marcha un nuevo punto de interés permanente dedicado a la autoayuda, el crecimiento personal y el bienestar emocional, con el objetivo de ofrecer a los usuarios recursos que contribuyan a mejorar su desarrollo personal y su salud emocional.

La biblioteca ha realizado un acopio específico de libros sobre estas temáticas, ampliando su catálogo mediante una compra realizada por el Ayuntamiento de Almendralejo. Gracias a esta iniciativa, los lectores ya pueden encontrar un apartado especializado que reúne actualmente alrededor de 80 títulos centrados en el desarrollo personal, la gestión emocional y el bienestar.

La selección de estas obras se ha realizado con especial rigor y criterio profesional, contando con el asesoramiento de las psicólogas Patricia Pérez y Carmen Reviriego, quienes han elaborado un listado de recomendaciones y textos adecuados para conformar este fondo bibliográfico.

TEMAS

