Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de marzo

Piden que las obras se realicen "por tramos", de forma que no suponga el corte de toda el lateral comercial. Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que no han recibido ninguna protesta al respecto y que todas las calles en obras son "accesibles"

Con el apoyo del presidente Francisco Lamoneda, Iván Manzano buscará dar continuidad a los proyectos culturales, educativos y de discapacidad. Su recorrido se ha construido paso a paso, desde una beca inicial hasta la máxima responsabilidad ejecutiva

"La IA no ha venido a sustituir a personas, sino a hacerles la vida más fácil". "El 75% de nuestras oficinas están en poblaciones con menos de 20.000 habitantes y son todas rentables"

Iluminación de edificios, puntos de salud abiertos a la ciudadanía y charlas de sensibilización en centros escolares

El alcalde de Villanueva del Fresno se postula para las primarias junto a Soraya Vega, Manuel José González Andrade y Álvaro Sánchez Cotrina