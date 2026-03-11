Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Comerciantes del paseo de San Francisco de Badajoz se quejan de las pérdidas por las obras: "Muchos clientes ya ni vienen"
Piden que las obras se realicen "por tramos", de forma que no suponga el corte de toda el lateral comercial. Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que no han recibido ninguna protesta al respecto y que todas las calles en obras son "accesibles"
El nuevo director general de Fundación Caja Badajoz destaca su vínculo con la entidad: "Soy producto de esta casa"
Con el apoyo del presidente Francisco Lamoneda, Iván Manzano buscará dar continuidad a los proyectos culturales, educativos y de discapacidad. Su recorrido se ha construido paso a paso, desde una beca inicial hasta la máxima responsabilidad ejecutiva
Alberto Portillo: "Con la dirección regional buscamos cercanía con el cliente y agilidad al tomar decisiones"
"La IA no ha venido a sustituir a personas, sino a hacerles la vida más fácil". "El 75% de nuestras oficinas están en poblaciones con menos de 20.000 habitantes y son todas rentables"
Actividades de concienciación para celebrar los veinte años del Día Mundial del Riñón en Badajoz
Iluminación de edificios, puntos de salud abiertos a la ciudadanía y charlas de sensibilización en centros escolares
Ramón Díaz Farias se suma a la carrera por el liderazgo del PSOE de Extremadura
El alcalde de Villanueva del Fresno se postula para las primarias junto a Soraya Vega, Manuel José González Andrade y Álvaro Sánchez Cotrina
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi