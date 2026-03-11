En la calle Alfonso XIII de San Roque
Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días
No ha habido heridos y ya se habría detenido a un varón por estos hechos, aunque podría haber más implicados
Nuevo episodio violento en la calle Alfonso XIII, en la barriada de San Roque de Badajoz, en poco más de 48 horas. La madrugada de este miércoles han tiroteado la vivienda contra la que hace solo dos días lanzaron cócteles molotov, casando daños en la fachada.
Según ha podido saber este diario, al menos tres varones habrían disparado contra la casa desde un vehículo, aunque, afortunadamente, no se han registrado daños personales. También se habrían vuelto a tirar cócteles molotov contra la fachada.
Uno de los presuntos autores ya habría sido detenido, pero la Policía Nacional no confirma, de momento, este extremo. Fuentes conocedoras del caso sí apuntan que los hechos se están investigando y que se estaría tratando de identificar y localizar al resto de implicados.
Otro tiroteo en el Cerro de Reyes
Tampoco tienen dudas de que los dos ataques a la vivienda están relacionados y no se descarta que tengan también vinculación con otros hechos violentos sucedidos recientemente, como un tiroteo contra otra vivienda del Cerro de Reyes, que habría tenido lugar la madrugada de este martes, es decir, un día después del primer ataque a la casa de Alfonso XIII. Sus inquilinos no resultaron heridos.
Como ya informó este diario, sobre las cinco de la madrugada del lunes se originó un incendio que afectó a la fachada de esta casa. Los bomberos tuvieron que intervenir para asegurar la zona y revisar los daños y concluyeron que el fuego había sido intencionado.
La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi