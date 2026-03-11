La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se encuentran en estos momentos registrando la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos de la que no se sabe nada desde la noche del 9 de mayo de 2017.

Casi nueve años después de que la Guardia Civil inspeccionara la casa -dos por encima de la familia Cadenas- con permiso de los inquilinos, este miércoles los investigadores de la UCO han vuelto a acceder al interior, esta vez, con una orden judicial para registrarla. En la primera ocasión, se revisaron las dos plantas del inmueble y en esta, según fuentes cercanas al caso, las tareas se van a centrar en el patio trasero, donde hay un pozo.

La calle se ha cortado a primera hora de la mañana y se han colocado biombos a la altura de la casa de los dos hermanos, para evitar que se pueda ver el trasiego de los investigadores. Se presume que los dos investigados se encuentran en el interior de su domicilio.

Los biombos de la Guardia Civil colocados en el exterior de la casa. / LA CRÓNICA

Este nuevo movimiento en la investigación, a la que se han sumado otras unidades especializadas como la de Rescate de Montaña y el Grupo de Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Civil, se produce un día después de que los dos hermanos se negaran a seguir con el interrogatorio de la UCO en el cuartel de Zafra. El lunes, uno de ellos declaró durante 6 horas y estaba previsto que ayer terminara y fuera interrogado el otro investigado.

Sin embargo, sus abogados, decidieron que sus declaraciones se aplazaran hasta que se levante el secreto de las actuaciones, al entender que no disponen de información "esencial" para garantizar su defensa en estos momentos, pues solo conocen datos genéricos, pero no los indicios que han llevado a que pasen de testigos a investigados.

Los dos hermanos están en libertad sin cargos y no se han adoptado medidas cautelares hasta este momento.