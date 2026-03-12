Más de 120 personas participarán este domingo en la Ruta Cicloturista del vino y del jamón de Alburquerque

Más de 120 personas participarán este domingo en Alburquerque en la XIII Ruta Cicloturista del Vino y el Jamón, una cita no competitiva que volverá a poner en valor el patrimonio natural, la gastronomía y el potencial turístico de la localidad.

La prueba, organizada por la Asociación Deportiva Castillos de Alburquerque y el Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz y La Grupeta de Alburquerque. El recorrido, de unos 40 kilómetros, discurrirá por algunos de los paisajes más representativos de la dehesa local, en una jornada concebida para fomentar la convivencia, el ocio saludable y el disfrute del entorno.

Modificación del trazado

Una de las principales novedades de esta edición será, de nuevo, la modificación del trazado, que se renueva cada año con el objetivo de incrementar el atractivo de la ruta. La cita reunirá a aficionados al ciclismo procedentes de distintos puntos de Extremadura.

Durante la presentación del evento, el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, ha destacado la “colaboración público-privada” entre instituciones, empresas, asociaciones y voluntariado para hacer posible una actividad que, según ha subrayado, contribuye a impulsar la práctica deportiva, la convivencia y la promoción de los productos locales.

Por su parte, el alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez, ha señalado que la iniciativa “combina todos los recursos del municipio” y favorece tanto su difusión como su proyección turística. En este contexto, ha aludido al Castillo de Azagala, enclave por cuyo entorno transcurre la ruta y que actualmente está siendo restaurado para uso turístico. En la misma línea se pronunciaron Augusto Mozo, miembro de la organización, y Zacarías Píriz, gerente de El Risco Extremeño, una de las firmas patrocinadoras.

Todavía quedan plazas disponibles

El coordinador deportivo, Agustín Rubio, ha explicado que se trata de una ruta asequible, con un desnivel positivo de 605 metros, pensada para que puedan participar personas con distinto nivel, ya que el objetivo principal es el disfrute y la convivencia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta esta noche para cubrir las pocas plazas aún disponibles, con un precio de 23 euros.

La XIII Ruta Cicloturista del Vino y el Jamón arrancará este domingo 15 a las 9.00 horas desde el Paseo de la Alameda. Como colofón a la jornada, los participantes compartirán una comida de convivencia con arroz de matanza y productos de la tierra, entre ellos los vinos de Bodega Encina Blanca y los jamones de El Risco Extremeño, empresas locales patrocinadoras del evento.