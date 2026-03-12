Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi 800.000 euros para reparar 10.500 metros cuadrados de aceras en Badajoz

Aceras levantadas por las raíces de los árboles en la avenida Manuel Rojas Torres.

Aceras levantadas por las raíces de los árboles en la avenida Manuel Rojas Torres. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a licitación un nuevo contrato para renovar 10.500 metros cuadrados de acerados de calles y plazas de la ciudad.

El presupuesto base de licitación es de 797.501 euros y las empresas interesadas en presentar ofertas tienen como fecha tope hasta el próximo 1 de abril. El plazo de ejecución, una vez adjudicados los trabajos, será de 10 meses.

Según han explicado el ayuntamiento a través de una nota de prensa, con esta nueva partida pretende continuar con su "plan de reparación y mejora del acerado" en distintas barriadas. Así, este contrato se suma a las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses o que están aún en marcha, como la renovación del acerado en las avenidas María Auxiliadora o Ricardo Carapeto -que se están ejecutando actualmente- o las que ya se han concluido en las calles Porvenir en San Roque, la avenida Sinforiano Madroñero en Valdepasillas o calle Argüello Carvajal en San Fernando. A los que se añade la renovación de los entornos de los colegios Juventud, Luis Vives y San José de Calasanz.

El ayuntamiento añade a este listado la conversión a plataforma única de numerosas calles del Casco Antiguo de Badajoz y su entorno, como plaza Santa Ana, la de Portugal y la de San José o las calles Virgen de la Soledad, Joaquín Costa, José Lanot, Porrina de Badajoz, Joaquín Sama, Cardenal Carvajal, Duque de San Germán, Suárez de Figueroa y Padre Rafael. También están en marcha en el entorno del paseo de San Francisco y en las calles Concepción Arenal, San Lorenzo y El Brocense.

