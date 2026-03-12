El Área de Salud Don Benito-Villanueva implanta el parto humanizado tras invertir 6,7 millones en tecnología sanitaria

El Área de Salud Don Benito-Villanueva ha implantado el modelo de parto humanizado y ha renovado equipamiento asistencial en hospitales y centros de salud dentro de un proceso de mejora en el que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido más de 6,7 millones de euros durante 2025.

Según ha indicado la Junta de Extremadura en una nota, entre las actuaciones destaca la puesta en marcha de tres Unidades de Trabajo, Parto y Recuperación (UTPR), con una inversión de 291.000 euros, que permiten que la mujer permanezca en la misma habitación desde el inicio del trabajo de parto hasta el postparto.

Estas unidades están equipadas con camas adaptables a cada fase del proceso, cunas térmicas, respiradores neonatales y lámparas quirúrgicas, y buscan favorecer la movilidad libre de la mujer, las posiciones fisiológicas durante el parto y el contacto inmediato con el recién nacido.

Otra de las principales inversiones se ha destinado al Servicio de Digestivo, donde se ha habilitado una sala de recuperación de endoscopias con monitorización multiparamétrica y nuevas torres de endoscopia, con una inversión superior a 664.000 euros, lo que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y evitar desplazamientos de pacientes a otros centros.

Además, los bloques quirúrgicos de los hospitales del área se han reforzado con nuevo equipamiento tecnológico, entre ellos siete mesas quirúrgicas, seis lámparas quirúrgicas, tres electrobisturís, una mesa de anestesia y ocho monitores multiparamétricos, con una inversión de 577.000 euros.

El Servicio de Urología ha incorporado un sistema de fusión prostática y se ha adquirido equipamiento electromédico para distintos servicios por un importe de 263.000 euros.

También se han realizado inversiones en infraestructuras, mobiliario clínico y en Atención Primaria, donde se han puesto en marcha dos nuevas salas digitales en Castuera y Navalvillar de Pela, con una inversión de 383.000 euros.

Entre otras mejoras, el Servicio de Otorrinolaringología ha recibido nuevo equipamiento por valor de 763.000 euros y se ha abierto un hospital de día médico polivalente con 16 puestos, además de reforzarse el hospital de día onco-hematológico con una sala blanca y nuevos sillones de tratamiento.

Noticias relacionadas

Estas actuaciones, según la Junta de Extremadura, buscan modernizar la tecnología sanitaria, ampliar prestaciones asistenciales y mejorar la capacidad resolutiva del Área de Salud Don Benito-Villanueva.