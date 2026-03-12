Foro
El Ateneo invita a debatir sobre periodismo Rayano con Linhas de Elvas y La Crónica de Badajoz
El debate tendrá lugar mañana viernes, a las 19.00 horas, en el Hospital Centro Vivo, con la participación de los directores de ambos periódicos
Será una oportunidad para establecer vínculos y alianzas y de dar a conocer el día a día de los periodistas de dos medios de comunicación de la Raya. El Ateneo de Badajoz y la asociación AIAR de Elvas estrechan lazos una vez más para el desarrollo de actividades a ambos lados de la frontera.
Mañana viernes, 13 de marzo, han organizado un Foro sobre Periodismo Rayano, que tiene como objetivo conocer la historia, el presente y los desafíos a los que se enfrentan los dos periódicos con una clara vocación local y transfronteriza: Linhas de Elvas y La Crónica de Badajoz. El foro se desarrollará en el Hospital Centro Vivo, a las 19.00 horas, con entrada libre.
El pasado mes de septiembre se conmemoró el 75 aniversario del periódico semanal Linhas de Elvas, cuya edición impresa sale a la calle todos los jueves. Por su parte, La Crónica de Badajoz, un diario gratuito de Prensa Ibérica, cumple dos décadas con una periodicidad diaria de lunes a viernes en papel ye información permanente y actualizada en la web los 365 días del año.
Los temas que se abordarán
Aprovechando ambas efemérides, se ha organizado este encuentro, que contará con la participación del director de Linhas de Elvas, Joao Alves e Almeida, y la directora de la Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez Romasanta, además de periodistas de ambas redacciones.
Entre los temas que se abordarán en este debate abierto están la trayectoria y los principales hitos de ambos medios, la importancia y la singularidad del periodismo de proximidad, la cobertura de la actualidad local en Badajoz y Elvas, respectivamente, la pervivencia de un modelo de negocio basado en la publicidad, el peso de la edición web y las redes sociales en las dos cabeceras, las oportunidades y los retos a los que se enfrentan con la irrupción de la IA y la extensión de bulos, o el tratamiento de la información transfronteriza y las posibles colaboraciones y alianzas entre ambos periódicos rayanos.
