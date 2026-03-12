Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cámara de Badajoz celebra el Foro TransformaT para reflexionar sobre liderazgo y cultura organizativa

Jordi Alemany, especialista en liderazgo humanista, ofreció una ponencia central en el Foro TransformaT, abordando el desafío de liderar en tiempos de incertidumbre y 'permacrisis'

Mesa redonda “Talento y cultura: el reto compartido&quot;.

Mesa redonda “Talento y cultura: el reto compartido". / EL PERIÓDICO

Redacción

Badajoz

La Cámara de Comercio de Badajoz ha inaugurado esta mañana el Foro TransformaT, un encuentro estratégico dirigido a CEOs, directivos, empresarios y responsables de talento.

El evento, que ha contado con un centenar de asistentes, ha estado concebido como un espacio de reflexión sobre liderazgo y cultura organizativa, subrayando la importancia de estos elementos como la verdadera ventaja competitiva de las empresas en un contexto de cambio constante.

Durante la apertura, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz destacó que liderar hoy no es solo gestionar, sino inspirar, activar compromiso y construir organizaciones con propósito y capacidad de adaptación. “La transformación no sucede por inercia: sucede cuando alguien decide impulsarla”, afirmó, haciendo hincapié en la filosofía del foro y su lema “Transforma-Tú”, que interpela directamente a los líderes a iniciar cambios conscientes en sus organizaciones.

Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz.

Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz. / EL PERIÓDICO

El encuentro contó con la ponencia central de Jordi Alemany, divulgador, formador y mentor especializado en liderazgo humanista y fundador de la Business Humanizers Academy, quien abordó el desafío de 'Liderar en tiempos de permacrisis'.

Posteriormente, la mesa redonda 'Talento y cultura: el reto compartido' reunió a destacados profesionales de la región: Francisco Pantin, business manager Extremadura Grupo Masorange en Soluciones FP; Natalia Cano, directora de Randstad Extremadura; Isabel Arroyo, directora de zona de Extremadura y Andalucía Occidental en Randstad; y Chema Muñoz, Responsable de Recursos Humanos de McDonald’s de la provincia de Badajoz.

Durante la conversación, los participantes debatieron los retos del liderazgo y la gestión del talento en un entorno de transformación permanente, la necesidad de construir culturas organizativas sólidas y conscientes, y el papel de las empresas para ofrecer proyectos con propósito y desarrollo profesional a sus trabajadores.

El Foro TransformaT concluyó con un networking, en el que los asistentes pudieron intercambiar experiencias, generar conexiones estratégicas y profundizar en los temas tratados durante la jornada.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Badajoz refuerza su compromiso por impulsar el liderazgo, el talento y la cultura empresarial como motores de competitividad, innovación y sostenibilidad en la región.

