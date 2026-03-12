El Circo Encantado sigue a la espera de poder debutar en Badajoz

Dos semanas después de la fecha anunciada para su debut en Badajoz, El Circo Encantado sigue cerrado. Tras ser clausurado por la Policía Local el pasado 27 de febrero por problemas de seguridad en el entorno de la parcela de Valdepasillas que se le había asignado y reubicado, posteriormente, en otro terreno del Cerro del Viento, donde tampoco pudo funcionar por no disponer de suministro eléctrico autorizado, su dueño, Devis Sami Rossi, está a la espera de que el ayuntamiento le dé el permiso para comenzar a funcionar.

Dice que no ha perdido la esperanza de presentar su espectáculo en Badajoz, pero ya no se atreve a dar ninguna fecha. La última prevista era este jueves y no ha sido posible.

Según ha explicado, ya ha presentado toda la documentación que se le ha requerido, que está siendo revisada por Policía Urbana, y están pendientes de recibir un sí o un no. Rossi ha asegurado que en el servicio de Alumbrado Público le han comunicado que ha cumplido con todos los trámites (OCA, Boletín de instalación de final de obra de montaje y Boletín Eléctrico) y también tiene el contrato con Endesa, a falta de que se materialice la orden de conexión a la red eléctrica. Ahora tienen generadores que paran por las noches para ahorrar costes. "Hemos pasado frío estas últimas noches", ha reconocido.

"Urgente"

"Espero que tengan empatía", ha señalado el dueño del circo con respecto a los plazos para autorizar su actividad. "Sé que hay muchas cosas que hacer, pero esto es urgente", argumenta el empresario, que recuerda que ya ha perdido dos semanas de trabajo.

Fuentes municipales han asegurado que, una vez que esté toda la documentación, se comprobará y se elaborará el informe con la resolución, pero no han dado fecha de cuando puede estar listo.

En El Circo Encantado todo está dispuesto, según su dueño, para representar la primera función en cuanto obtengan el permiso, que confió en que llegue cuanto antes. No obstante, mostró cierto temor a que, pese a haber presentado la documentación que se le ha requerido y haber invertido 3.000 euros en cambiar los cables del interior de la carpa por otros ignífugos, se le sigan exigiendo otros requisitos. "Ojalá tuviese una carta con todos ellos escritos, pero no la hay".

A la espera de la autorización, no se han abierto todavía las taquillas físicas ni online para la venta de entradas, "para no volver a dar falsas esperanzas". Ha habido muchas devoluciones, pero hay quienes las tienen aún a la espera de que comience el espectáculo.

En principio, la idea del empresario era permanecer en Badajoz hasta el próximo 22 de marzo.