Don Benito convoca una nueva edición del premio nacional de pintura Juan Aparicio

El Ayuntamiento de Don Benito, junto con el Patronato Juan Aparicio Quintana, ha convocado la decimotercera edición del Certamen Nacional de Pintura ‘Juan Aparicio Quintana’, un premio que busca impulsar la creación artística contemporánea y rendir homenaje al pintor dombenitense que da nombre a la convocatoria.

Durante la presentación de las bases, el concejal de Cultura, Francisco Javier Sánchez, junto al presidente del patronato, Julio Carmona, y Joaquín Aparicio, hijo del artista, destacaron la consolidación del certamen como una de las citas culturales destacadas del panorama artístico nacional.

El concurso está dirigido a artistas mayores de 18 años residentes en España, que podrán presentar una obra original de temática, técnica y estilo libres. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio y otorgará un premio principal de 8.000 euros a una obra de estilo realista, en reconocimiento al legado de Aparicio Quintana, además de una mención de honor de 1.000 euros elegida por votación popular. Las 20 obras finalistas se exhibirán en una exposición pública en Don Benito. n