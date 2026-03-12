Herido grave tras cortarse el brazo con un cristal en San Vicente de Alcántara (Badajoz)

Un hombre ha resultado herido grave tras cortarse el brazo con un cristal. Según los datos aportados por el Centro de Emergencias de 112 Extremadura, el accidente, de carácter laboral, se ha producido sobre las 14.00 horas de este jueves, cuando han recibido la llamada de alarma.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias, entre ellos una Unidad Vital Medicalizada.

Traslado al hospital

Como consecuencia del accidente, el varón, de 61 años, ha resultado herido grave, con lesiones en el codo, antebrazo y muñeca. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.