Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
"Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas"
Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que se ha desplazado a Hornachos (Badajoz)
José Antonio Meneses, hijo de Francisca Cadenas: "Se va a hacer justicia"
La familia ha recibido la noticia de boca de la Guardia Civil en el interior de su casa
El sindicato USO critica el "lamentable estado" en el que se encuentra el Ecoparque de Badajoz
La Junta de Extremadura defiende que su modernización incluye medidas sociales y laborales para mejorar el servicio y las condiciones de la plantilla
El 75% de los alumnos de Artes y Oficios de Badajoz pide la devolución de la matrícula: "No se sabe nada, es un desastre"
El bloqueo de la nueva sede en la calle Chapín acelera las bajas y la fuga hacia la Universidad Popular y academias privadas. La directora, Ángela Cortés, sostiene que la escuela trabaja para abrir cuanto antes, aunque reconoce que todavía no puede concretar plazos
Tres condenados por estafar 20.000 euros a un persona con discapacidad psíquica en Badajoz
El tribunal impone a dos jóvenes 1 año y 9 meses de cárcel por engañar a la víctima para comprar mediante financiación dos motocicletas de alta cilindrada, que revendieron después, y la madre de uno de ellos, 6 meses de prisión por un delito de receptación
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi