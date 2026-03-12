Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Tapados por cemento y losetas. Así han aparecido los restos de la desaparecida Francisca Cadenas, hallados en el patio de la vivienda de los dos hermanos detenidos por su presunto homicidio.

En concreto, se encontraban a poca profundidas en un hueco que, por sus pequeñas dimensiones, sería compatible con una arqueta.

Prueba de ADN

Asimismo, según ha podido conocer este diario, a lo largo de la tarde de ayer, cuando los agentes de la UCO le comunicó a la familia de la desaparecida que habían hallado restos óseos en la casa de los detenidos, les realizaron pruebas de ADN a cada uno de los hijos de Francisca.

El avance de la tecnología y análisis permitió que tan solo horas después supiesen que dichos huesos pertenecían a su madre.

Esto ocurrió instantes antes de que el delegado del gobierno, José Luis Quintana, junto con el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, accediera a la vivienda de la familia para charlar con ellos.

Luto en Hornachos

Hornachos ha decretado tres días de luto oficial. Desde las 00.00 de hoy hasta la medianoche del domingo, las banderas ondearán a media asta.

El alcalde, Francisco Buenavista, va a proponer a la familia que el domingo por la tarde haya una gran concentración silenciosa.