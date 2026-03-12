Robo en la cafetería Tristana de Badajoz: el presunto autor ha sido detenido cuando huía con la caja registradora

Sin botín, herido y detenido. Así ha terminado la madrugada de este jueves el hombre que ha forzado la cerradura de la cafetería Tristana, en la avenida Juan Carlos I de Badajoz, para robar.

Los hechos han sucedido sobre las 3.40 de la madrugada, momento en el que se ha activado la alarma. Tras violentar la puerta, el presunto ladrón ha accedido al interior de la barra y ha arrancado la caja registradora, con la que ha sido sorprendido a 200 metros del establecimiento por una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que lo ha detenido de inmediato.

Antes de salir a la carrera con el botín, había intentado abrir el cajón del dinero, pero no ha sido capaz y se ha cortado al tratar de forzarlo. Los agentes lo han recuperado y se lo han devuelto al dueño de la cafetería, Beni Rangel.

Las cámaras de seguridad del local lo han grabado.

El ladrón no se ha llevado nada, pero sí ha causado numerosos desperfectos en la cafetería, que su propietario valora en unos 2.600 euros. "Ha destrozado el ordenador y la cerradura", comentaba el hostelero, que pese al robo ha abierto con normalidad al público a primera hora de la mañana.

Juicio rápido

Ya ha presentado una denuncia en la comisaría y este viernes se celebrará un juicio rápido contra el presunto autor, que tiene antecedentes. "Siento cierta dosis de lástima por él, porque se veía que estaba desesperado", comenta Beni Rangel, que asume con resignación lo ocurrido.

No es el primer robo que sufre esta céntrica cafetería. El último tuvo lugar hace poco más de un año, en enero de 2025. Entonces fue un operario de FCC el que alertó a la policía, que sorprendió al ladrón en el interior del establecimiento. Acabó en el banquillo y condenado a 2 años y medio de prisión, tras reconocer los hechos y dictarse sentencia de conformidad.

Beni Rangel reconoce que cuando la parada de taxis estaba en Juan Carlos I (justo frente a su negocio) se sentía "más seguro", pero desde que se trasladó la avenida se ha quedado más "desamparada". "De madrugada esta calle es muy solitaria", asegura.