Los Toreros Muertos y Zapato Veloz, atractivos musicales de la Feria Gastronómica

La IX Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa de Almendralejo, que se celebrará del 26 al 29 de marzo en el recinto ferial de la avenida de A Rúa, contará este año con dos grandes nombres de la música española: Los Toreros Muertos y Zapato Veloz, que ofrecerán sendos conciertos dentro de la programación musical prevista en la caseta de la Ruta de la Tapa. Este evento se enmarca además dentro del 25º Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, una de las citas más importantes del sector agroalimentario y gastronómico de la región.

La programación musical comenzará el jueves 26 de marzo a las 13:00 horas con la apertura oficial de la feria y la participación de diversas escuelas de baile de la ciudad, que actuarán entre las 18:00 y las 22:00 horas. El viernes 27 de marzo arrancará a las 14:30 horas con la actuación del grupo Bomberay, seguida de animación con DJ desde las 16:00 horas. La jornada culminará a las 22:30 horas con el concierto de Los Toreros Muertos, una de las bandas más icónicas del pop rock español, conocida por su estilo irreverente y canciones que marcaron a toda una generación.

El sábado 28 de marzo continuará la música en directo con la actuación de José Mari Cachaba a partir de las 14:30 horas, seguida nuevamente de sesiones de DJ desde las 16:00 horas. Por la noche, a las 22:30 horas, será el turno de Zapato Veloz, grupo recordado por éxitos como ‘El tractor amarillo’, uno de los temas más populares del pop español de los años noventa. La programación musical se cerrará el domingo 29 de marzo a las 14:30 horas con una actuación flamenca a cargo de El Nini, poniendo el broche final a cuatro días en los que gastronomía, vino, tapas y música en directo volverán a convertir Almendralejo en uno de los principales puntos de encuentro festivo de la región.