30 alumnos del programa Crisol para personas en riesgo de exclusión social terminan la formación: "Gracias por ayudarnos a crecer"

Los alumnos del proyecto Crisol han terminado los seis meses de formación en las aulas y comienzan las prácticas en empresas, que durarán tres meses. Los programas Puente Solidario I y II en Suerte de Saavedra y Margen Derecha en la especialidad de comercio y almacén tienen como objetivo el crecimiento y la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.

El concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez, ha dado la bienvenida al acto de clausura que se ha celebrado este viernes, en el que ha destacado el reto que han aceptado los alumnos. "Será un buen camino para vuestro futuro". A continuación, ha concedido la palabra a uno de los responsables del proyecto, el director de la asociación YMCA en Badajoz, Mariano Enrique, quien ha explicado que siempre se había realizado en Margen Derecha, y este año también se ha podido incorporar Suerte de Saavedra. Además, ha dado las gracias a las educadoras sociales que "lo han hecho posible".

"Este proyecto no es solo que las personas se incorporen a la vida laboral, sino que también lo hagan de manera comunitaria, y así, quiero destacar el compromiso que habéis tenido", ha comentado dirigiéndose a los alumnos.

Crecimiento personal

Nazaret, una de las alumnas ha dado un discurso en el cual ha querido agradecer tanto a profesiones como a compañeros. "Es un placer haber llegado hasta aquí, han sido meses de retos, esfuerzo, no solo hemos conseguido formación profesional, sino también crecimiento personal y creer en nosotros mismos. Nos habéis hecho sentirnos acompañados y me llevo las ganas de poder seguir creciendo y de comerme el mundo", ha contado emocionada.

Durante el acto ha intervenido el gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), Javier Díaz, que ha recordado el compromiso de mejorar la empleabilidad y la igualdad de oportunidades. "Se os ha dado la formación y estáis lo suficientemente preparados para entrar en las empresas".

Exclusión social en Extremadura

Por su parte, la secretaria general de Servicios Sociales, María Teresa Angulo, ha destacado que prevenir y reducir la exclusión social y la pobreza es "uno de los objetivos más importantes", ya que, en Extremadura se registró en 2022 una tasa de casi el 40% de población que se encontraba en esta situación. Actualmente es un 4,7% menos, por lo que afirma que están en el trabajo de seguir reduciéndolo y una forma de ello son las actuaciones dirigidas a la inserción social.

"Todo el mundo aspira a ser independiente, se necesita un sistema que acompañe y garantice a las personas llevar una vida digna", ha expresado.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha dirigido a los alumnos y ha definido el programa Crisol por lo que significa el propio nombre. "Habla de crecimiento y reinserción laboral, sois diferentes, y vuestras situaciones también, pero con una misma ilusión y las ganas de demostrar que podéis hacer lo que os propongáis. Ahora os esperan tres meses de prácticas apasionantes. A seguir trabajando y disfrutando con la misma ilusión".