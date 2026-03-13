Fallece José Luis Capilla, histórico comunicador de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha decretado un día de luto oficial en memoria del periodista y comunicador José Luis Capilla, fallecido este viernes y considerado una de las voces más representativas de la ciudad durante más de cuatro décadas.

Según ha informado el consistorio en una nota, Capilla mantuvo una estrecha vinculación con la vida social, cultural y asociativa del municipio, participando activamente en numerosos actos, eventos y celebraciones y mostrando siempre un firme compromiso con sus vecinos y con el tejido asociativo local.

El Ayuntamiento ha señalado que este gesto institucional pretende rendir homenaje a su trayectoria profesional, a su dedicación y al cariño que siempre mostró por Don Benito, así como al reconocimiento y afecto que la ciudad le ha profesado durante todos estos años.

Durante la jornada de luto oficial, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de respeto y recuerdo hacia quien ha sido durante décadas una voz cercana y querida por la ciudadanía.

La corporación municipal ha trasladado además su pésame y cercanía a los familiares, amigos y allegados del periodista.