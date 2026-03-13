Grave incendio de madrugada en Badajoz: un brasero calcina un salón y han tenido que ser desalojados 30 vecinos del bloque

Grave incendio de madrugada en un piso de Badajoz. Las llamas salían por las ventanas y han tenido que ser desalojados 30 vecinos del bloque, que tiene 9 plantas, cada una con cuatro viviendas. Siete fueron atendidos por inhalación de humos. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos de gravedad. La vivienda sí se ha visto afectada: el salón ha resultado totalmente calcinado y, el resto de las habitaciones, inundadas de humo, que ha dejado el piso inhabitable.

Ocurrió pasada la 1.30 de la madrugada de este viernes en un tercero de la calle García Matos, que son las traseras de Fernando Calzadilla, avenida en la que está el portal de este bloque, en el número 9. Los balcones del salón y ventanas de habitaciones dan para la calle de atrás.

En el piso siniestrado vive una pareja y su niña de 13 años. El matrimonio se ha podido realojar en casa de la madre de ella, que vive justo al lado, en la misma planta. Ella, María Soledad, no para de llorar, asomada a la ventana. Por lo que podría haber pasado y porque se ha muerto una de sus perritas, debió quedarse dormida por el humo. El marido, Fernando, está más tranquilo. El padre y la niña fueron rescatados por la ventana, con la autoescala de los bomberos municipales.

"¡Nos quemamos, nos quemamos!"

Pudo haber sido mucho peor. A esa hora, Fernando ya se había ido a dormir. La última ventana que se ve junto al balcón es el dormitorio. La niña estaba en el salón y la madre en el despacho, estudiando, al lado de la cocina. "Empiezo a escuchar ruidos y oigo a la niña gritar: "¡Nos quemamos, nos quemamos!".

El origen ha estado en un brasero. Fernando cuenta que tenía la ropa tendida bajo la mesa de camilla para que se secara. Intuye que alguna debió arrimarse al brasero y salió ardiendo. "Menos mal que la niña se ha dado cuenta, porque se podría haber quedado dormida con el humo", alerta la madre, preocupada. A continuación llora. Se acuerda de su perrita. Los bomberos la han encontrado refugiada en un rincón del salón. "Era una carlina". Se ha asfixiado. Tienen otro perro que se ha salvado. Y un tercero que murió la semana pasada.

"Hemos tenido suerte, eso se repone, es así, lo importante es que lo podemos contar"

En la vivienda, solo se ha quemado el salón, "pero está todo negro, lleno de humo". También algunos marcos de puertas. En pijama siguen esta mañana. Le van a traer ropa, porque no han podido entrar en su casa, "ni a por las gafas". No puede dejar de llorar pensando que su perrita ha podido sufrir. Se acuerda de que se le ha quemado el bolso, con toda la documentación y hoy precisamente tiene citas con trámites para resolver.

"Cuando me han avisado yo me lo he encontrado ya todo", explica Fernando, que fue el que llamó al 112 "y de lo nervioso que estaba no me entendían. Tiene claro el origen del incendio: "En el brasero coloco yo la ropa de trabajo para secarla y adiós, se habrá caído, es la única explicación que hay", señala. Esta familia lleva viviendo en este piso más de diez años, desde 2015.

Noticias relacionadas

Fernando es consciente de la suerte que han tenido. Mira a los balcones ennegrecidos, al lado del que está asomado. "Esto me da igual, si tardo tres años en reponerlo, lo repongo, ¿sabes?, lo que más me importa es que a nosotros no nos ha ocurrido nada, a mi hija y a mí nos sacaron por la ventana". La niña está con otros familiares. Sus padres están deseando verla. "Hemos tenido suerte, eso se repone, es así, lo importante es que lo podemos contar".