Almendralejo
Las Guerreras K-Pop llegarán en concierto este verano a Almendralejo
El espectáculo será el 10 de julio, a las diez de la noche, y se prevé una gran afluencia de personas por el fenómeno de esta música
La plaza de toros de Almendralejo acoge el 10 de julio a las 22:00 horas el espectáculo ‘Las Guerreras K-POP’, un show musical pensado para disfrutar en familia y que traerá a la ciudad todo el ritmo, la energía y el colorido del fenómeno musical coreano que triunfa entre millones de jóvenes en todo el mundo.
Las concejalas Tamara Rodríguez y Josefina Barragán han presentado esta propuesta inspirada en el estilo vibrante del universo K-Pop. El espectáculo está ambientado en las populares heroínas digitales de este género musical, personajes que han alcanzado gran popularidad entre el público infantil y juvenil y que se han convertido en un referente para miles de seguidores.
El K-Pop, o pop coreano, se ha consolidado en los últimos años como uno de los movimientos musicales más influyentes a nivel internacional. Sus canciones pegadizas, complejas coreografías y llamativas puestas en escena han conquistado especialmente a las nuevas generaciones a través de redes sociales y plataformas digitales. Las entradas para el espectáculo ya están a la venta, tanto de forma online a través de la plataforma consiguetuentrada.com como en formato físico en la mercería Azabache, situada en la avenida de la Paz de Almendralejo.
