Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Gastronomía

La nueva pizzería en Badajoz que incluye un ingrediente peculiar: el rabo de toro

Abrirá el 14 de marzo en el Centro Comercial La Plaza

Nueva pizzería Campanella's en el Centro Comercial la Plaza de Pardaleras

Nueva pizzería Campanella's en el Centro Comercial la Plaza de Pardaleras / La Crónica

Antonio Manuel Nogales

Badajoz

La ciudad de Badajoz contará próximamente con una nueva propuesta gastronómica que busca sorprender a los amantes de la pizza. El proyecto, impulsado por el perfil gastronómico de TikTok Campanella's, anuncia la apertura de una nueva pizzería italiana que va a incorporar su carta una propuesta algo atípica: pizza de rabo de toro.

El establecimiento abrirá sus puertas el 14 de marzo y estará ubicado en el Centro Comercial La Plaza de Pardaleras.

Inspirada en la cocina tradicional

La gran novedad del proyecto es una pizza que toma como base uno de los platos más característicos de la cocina española: el rabo de toro. Este ingrediente, habitual en la gastronomía del sur y especialmente asociado a recetas tradicionales, se incorpora ahora al universo de la pizza.

La propuesta incluye la masa artesanal, salsa de tomate, mozzarella, rabo de toro, pimientos verdes y cebolla, una combinación que busca equilibrar el sabor intenso de esta carne con ingredientes clásicos de la pizza.

Con esta apuesta, el nuevo negocio pretende fusionar tradición y cocina urbana, llevando un plato clásico a un formato más informal y pensado para compartir.

Gran inauguración

Con motivo de la inauguración del local, el establecimiento ha anunciado una promoción especial para sus primeros clientes. Durante la jornada de apertura, prevista para el 14 de marzo, todas las elaboraciones estarán disponibles con un precio de 5 euros hasta fin de existencias.

Noticias relacionadas

Con pizzas recién hechas al momento, con masas elaboradas artesanalmente e ingredientes seleccionados para garantizar calidad y sabor, la propuesta busca ofrecer una experiencia que combine productos cuidados y de calidad con un sabor auténtico italiano, manteniendo al mismo tiempo el carácter creativo que define la carta del nuevo local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  3. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  4. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  5. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  8. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz

Fallece José Luis Capilla, histórico comunicador de Don Benito

Fallece José Luis Capilla, histórico comunicador de Don Benito

30 alumnos del programa Crisol para personas en riesgo de exclusión social terminan la formación: "Gracias por ayudarnos a crecer"

30 alumnos del programa Crisol para personas en riesgo de exclusión social terminan la formación: "Gracias por ayudarnos a crecer"

Los bomberos de Badajoz guardan un minuto de silencio en honor a Francisca Cadenas, madre de uno de sus agentes

Los bomberos de Badajoz guardan un minuto de silencio en honor a Francisca Cadenas, madre de uno de sus agentes

Quintana sobre la polémica con los abogados de los detenidos del caso Cadenas: "Son datos objetivos y se pueden decir"

Quintana sobre la polémica con los abogados de los detenidos del caso Cadenas: "Son datos objetivos y se pueden decir"

La nueva pizzería en Badajoz que incluye un ingrediente peculiar: el rabo de toro

El trasvase Los Molinos – Tentudía recibe informe de impacto ambiental favorable

El trasvase Los Molinos – Tentudía recibe informe de impacto ambiental favorable

Última parada, Bodonal de la Sierra: El campo de Extremadura vive casi dos meses de película

Última parada, Bodonal de la Sierra: El campo de Extremadura vive casi dos meses de película

Amiga de la familia de Francisca Cadenas: "Su hijo siempre ha hecho hincapié en que su madre estaba ahí"

Tracking Pixel Contents