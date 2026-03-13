Quintana sobre la polémica con los abogados de los detenidos del caso Cadenas: "Son datos objetivos y se pueden decir"

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, ha reaccionado a las críticas vertidas por parte de los abogados de la defensa de los dos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos, José Duarte y Aurelia Martín. Los dos letrados señalaron el jueves que filtrar información que se encuentra reservada bajo el secreto de sumario podría ser constitutivo de un "ilícito penal". De este modo, señalaron que tanto la Guardia Civil como el delegado del Gobierno habían facilitado datos como la identificación de los restos óseos hallados en la vivienda de los hermanos detenidos sin poderse hacer.

Quintana defiende que se "ha dado la información oportuna" y que no se ha vulnerado la capacidad de continuar la investigación para resolver el caso de la mujer desaparecida. La polémica surgió durante la jornada del jueves, horas después de que se confirmara la aparición de restos óseos humanos en el domicilio de los detenidos y después de que se certificara que eran los de la hornachega desaparecida. Estas declaraciones las ha hecho durante la inauguración de la Feria del Deporte en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) en la mañana de este viernes.

"Se ha dado la información oportuna"

El delegado ha respondido diciendo que "se ha dado la información oportuna" y ha defendido que "no tendría sentido no decir que han aparecido unos restos óseos". Además, ha querido explicar que dicha información no es incompatible con la investigación, ya que lo que se ha comunicado es que los restos encontrados "son compatibles con los de Francisca Cadenas y que se han hallado en una casa en la que hay dos imputados".

Asimismo, Quintana ha recordado que fue posteriormente cuando la Guardia Civil emitió "una nota de prensa indicó que los restos pertenecen a Francisca Cadenas". Cree, del mismo modo, que estos datos "no van a molestar a la investigación ni impedirla. Son datos objetivos que se pueden decir perfectamente".

Puesta a disposición judicial

Además, el delegado ha informado que durante la jornada de hoy los detenidos "están en el cuartel de la Guardia Civil y pasarán a disposición judicial mañana, mientras tanto se continúa con las investigaciones oportunas y se sigue haciendo el trabajo oportuno por parte de la Guardia Civil".

Los dos hermanos pasarán ante el juez el sábado en los juzgados de Villafranca de los Barros, quien instruye la causa de la desaparición de Francisca Cadenas.

Juli G., uno de los detenidos acusados por el presunto homicidio de Francisca Cadenas, sale de una de sus propiedades en la mañana del jueves. / J. H.

Agradecimiento a "la élite de España"

El delegado ha querido volver a destacar el "enorme trabajo y lo bien hecho que ha realizado la Guardia Civil en este tiempo". De esta forma, ha admitido que sus labores han sido "inmejorables" y ha señalado que "probablemente sea la élite de España en este tipo de delitos los que han venido a trabajar" aquí.

También ha reconocido que han sido ellos los que "han conseguido que después de que fuera un caso que estaba cerrado y archivado en el juzgado" que se consiguiera reabrir y se le encomendara el trabajo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que haya "tenido un final feliz que llegará con el esclarecimiento de todos los hechos".

Análisis de los restos

Los restos mortales de la mujer pasaron al Instituto de Medicina Legal de Badajoz y será quien "enviará al Juzgado su informe preliminar y el Juzgado determinará si pedirá nuevos informes o se entregan los restos a los familiares", ha detallado el delegado del Gobierno. Este es el procedimiento que se suele seguir, pero se desconocen los tiempos que podrían extenderse esos trabajos.

Quintana ha recordado que "no puede dar muchos más datos al respecto" de la investigación porque sigue estando vigente el secreto de sumario, pero ha reiterado las felicitaciones al Instituto Armado por las buenas diligencias practicadas para lograr desentrañar un caso muy complejo.