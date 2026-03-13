El trasvase Los Molinos – Tentudía recibe informe de impacto ambiental favorable

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el informa de impacto ambiental del proyecto de interconexión de los embalses de Los Molinos y Tentudía.

Según esta publicación, la dirección general ha resuelto que “no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria”, ya que, “no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución”.

Esta declaración es el paso previo para que puedan comenzar las obras de este macroproyecto que, en caso de sequía, inyectará agua al pantano de Tentudía, tras su interconexión con los pantanos de Villalba y Los Molina. Concretamente, el informe de impacto ambiental, hace referencia al trazado, Llera-Embalsa de Tentudía, cuyo presupuesto, según adelanta la presidenta de la mancomunidad de Tentudía, Felicidad Hernández, ronda los 30 millones de euros.

Las obras contemplan la construcción de una conducción, con una longitud prevista de 51,3 kilómetros. Para ello, se aprovecharán parcialmente las infraestructuras ya existentes para el suministro de agua a la comarca de Llerena y Azuaga, desde el embalse de Los Molinos. Esta canalización atravesará los municipios de Llera, Usagre, Bienvenida, Fuente de Cantos, Monesterio y Calera de León.

Plano del proyecto de interconexión entre Llera y la ETAP de Tentudía / Cedida

Paso previo para el inicio de obras

El informe publicado en el BOE surge como consecuencia de la tramitación de evaluación ambiental simplificada de este proyecto, que, según las estimaciones que se barajan, podría tener un presupuesto superior a los 120 millones de euros. La citada comunicación fue remitida a la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el día 10 de julio, de 2024.

Felicidad Hernández, “agradece” expresamente, el trabajo desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la persona de su presidente, Samuel Moraleda, por considerar este proyecto, “prioritario y urgente”. A partir de ahora, señala la presidenta, comienza un nuevo procedimiento, que culmine con la interconexión de los embalses.

Como próxima actuación, con la intención de “acelerar” trámites para que se “agilicen” aspectos como la dotación presupuestaria del proyecto, su licitación y posterior ejecución, Felicidad Hernández, adelanta que, en unos días, la mancomunidad solicitará una reunión con la Dirección General del Agua, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.