Ayudas de hasta 6.000 euros en Badajoz para afectados por las borrascas

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado una partida inicial ampliable de 190.000 euros para ayudas de urgencia del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) para familias y empresas afectadas por las inundaciones tras el pasado temporal de borrascas.

En este sentido, Gragera informó ayer de que está disponible en la página web municipal toda la información relativa a las ayudas de emergencia que, desde el ayuntamiento y el IMSS, van a ponem a disposición de los afectados, como consecuencia de los daños que se hayan podido sufrir en viviendas y residencias. También en el caso de aquellos establecimientos o empresas que se hayan visto afectados por este tren de borrascas y de inundaciones que azotaron Badaajoz en enero y febrero y que provocaron importantes daños, especialmente en alguna de las pedanías.

Ante esta situación, Gragera se ha coprometido a "atender, al menos en la parte más esencial, a todos y cada uno de nuestros vecinos" y pone en marcha esta convocatoria de ayudas, que seguirá en línea de las que se establecieron para la borrasca Efraín, con el objetivo de atender a situaciones de "vulnerabilidad económica y social derivadas de esos daños que se han ocasionado como consecuencia del agua".

Dos tipos de ayudas

En concreto, se contemplan dos modalidades de ayudas, una de ellas, de hasta 3.000 euros, para familias que tengan su residencia habitual en una de las zonas afectadas, para sufragar gastos de reposición o reparación de mobiliario y de electrodomésticos, así como reparaciones en la vivienda habitual y otros gastos excepcionales vinculados a situaciones de grave necesidad social.

Por otro lado, para empresas y autónomos, las ayudas están dirigidas a establecimientos comerciales, industriales o empresariales ubicados en el término municipal de Badajoz, que contarán con un importe máximo de 6.000 euros para gastos de reparación o reposición de maquinaria, equipamientos, enseres, reparaciones en locales o en instalaciones.

El presupuesto con el que van a contar de manera inicial es una partida inicial ampliable de 190.000 euros con cargo a los presupuestos del IMSS de este 2026, con la que prevén cubrir los primeros gastos, tras lo que ha avanzado que "si fuera necesario implementar nuevas cantidades, así lo haremos".

Las ayudas se van a conceder de forma directa, debido a la situación de emergencia social que se ha generado, y el procedimiento se va a iniciar de oficio por los trabajadores sociales del IMSS, quienes ya han elaborado un informe acreditando las situaciones de necesidad que se han ido "vislumbrando" como consecuencia de estas inundaciones.

Plazos

En cuanto a plazos, el inicio de la tramitación será desde el día siguiente a la entrada en vigor de la resolución que se firmó ayer viernes, y que se tendrá que subir a la plataforma de subvenciones al Boletín Oficial del Estado, por lo que el ayuntamiento de cuándo se inicia este procedimiento.

Se contempla un mes para tramitar y para iniciar esos expedientes, y el periodo subvencionable abarca aquellos daños que se hayan producido desde febrero a junio de 2026.

La justificación de los gastos tendrá que ser hasta el 31 de octubre de 2026 y el pago de la ayuda se realizará directamente a las empresas o profesionales que hayan suministrado los bienes o servicios, previa presentación de la factura y documentación correspondiente.

Con esto, el ayuntamiento quiere evitar que haya gastos que no estén previamente justificados, gente que incurra en gastos y que luego no pueda ser resarcido y por tanto que se den situaciones en las que aunque se haya recibido el dinero luego se tenga que devolver.

"Creemos que así se garantiza el control previo por parte de los trabajadores municipales respecto del gasto que se pretende justificar, y también que la factura que se emita sea por servicios efectivamente prestados y que se abone directamente al proveedor", justifica.