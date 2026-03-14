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Domingo Cruz dimite como edil de Cultura del ayuntamiento de Almendralejo

El concejal socialista llevaba formando parte del equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura en junio del año 2023

Domingo Cruz.

Domingo Cruz. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almendralejo, Domingo Cruz Reviriego, ha presentado su dimisión como miembro de la Corporación municipal. Domingo formaba parte del equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura en junio de 2023 y deja el cargo alegando motivos personales y profesionales.

En el documento presentado, el ya exconcejal explica que la decisión responde a la necesidad de atender asuntos personales y profesionales que requieren actualmente una mayor dedicación por su parte, lo que, según señala, dificulta poder desempeñar sus responsabilidades públicas “con la entrega que este cargo merece”.

En su escrito de renuncia, Domingo Cruz también ha querido expresar su agradecimiento a las personas con las que ha compartido estos años de gestión municipal. En este sentido, ha dado las gracias “a mis compañeros y compañeras de la Corporación municipal, a los técnicos municipales y a los vecinos y vecinas de Almendralejo por la confianza y el cariño que me han mostrado durante estos años”. Asimismo, ha señalado que se siente “en deuda con todos ellos y muy orgulloso de haber podido trabajar por mi ciudad”.

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La renuncia deberá seguir ahora los trámites administrativos correspondientes. Reyes Romero y Antonio Fernández son los siguientes en la lista del PSOE.

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