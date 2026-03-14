Los educadores sociales recuerdan a Belén Cortés: : "Seguimos siendo invisibles, pedimos prevención y seguridad"

Los educadores sociales se han concentrado este sábado en la plaza de España de Badajoz para recordar a María Belén Cortés, asesinada el 9 de marzo de 2025 en un piso de menores tutelados y exigir "más prevención y seguridad" en la profesión.

Los participantes han realizado una performance en la que caminaban en silencio alrededor de una pancarta en el suelo y se colocaban unas máscaras blancas para representar la invisibilidad. Después han guardado un minuto de silencio y a continuación han procedido a la lectura del manifiesto, en el cual resaltaban que Belén dedicó su vida "a cuidar, acompañar y proteger".

"No era solo una trabajadora, era una mujer profundamente implicada con su labor, con una trayectoria marcada por la responsabilidad, la vocación de servicio y la convicción de que la intervención social puede cambiar vidas. Quienes la conocieron saben que Belén representaba lo mejor de la profesión, esa cercanía, entrega, firmeza y humanidad. Su trabajo no era una ocupación era una misión que asumía, consciente de estar al lado de los más vulnerables", recogía el manifiesto.

Reivindicación

La portavoz del Grupo de Acción Social y Sindical y secretaria general del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, Inés María Solomando, ha afirmado que los compañeros llevan años pidiendo mejoras en el sistema de prevención. "Hasta que ocurrió lo de aquel fatídico 9 de marzo del pasado año y no dejaremos que se olvide su nombre". La portavoz ha reconocido que el caso de Belén Cortés marcó un antes y un después. Algunas de las mejoras que se han introducido en el sector social son botones del pánico, auxiliares de control educativo que hacer labores de seguridad, ahora hay dos personas por turnos en los pisos de medidas judiciales y se han reforzado los centros de acogida con vigilantes de seguridad las 24 horas del día. "Mejoras ha habido, pero hacen falta más de carácter estructural".

Fotogalería | Concentración en memoria de Belén Cortés en Badajoz /

El Grupo de Acción Social y Sindical está constituido por 18 entidades, entre asociaciones, colegios profesionales y sindicatos. En este sentido, los educadores piden que se creen mesas de trabajo técnico conformadas por profesionales para valorar el sistema de protección y reforma juvenil. Además, que se abra el centro terapéutico de Plasencia para menores del sistema de protección, que lleva desde 2029 en obras, ya que no hay ninguno en Extremadura y a algunos menores tienen que derivarlos a otras comunidades. También reclaman que el centro de primera acogida, que atiende a adolescentes sin referentes familiares, conocidos como menas, se les dote de recursos para que puedan formarse y trabajar. "Los educadores hacen lo que pueden".

Medalla de Extremadura

Además, se ha iniciado una recogida de firmas para solicitar que Cortés sea reconocida con la Medalla de Extremadura en 2026, al igual que ya se hiciera en 2025, sin haberle sido entonces concedida esta distinción.

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"No se trata solo de un gesto simbólico: es un acto de justicia y de reconocimiento a una profesional que representó los valores del compromiso público, la defensa de los derechos de la infancia y la dedicación a los demás", recogía el manifiesto.