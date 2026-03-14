El López de Ayala de Badajoz estrena el próximo viernes el ciclo de conciertos intimistas

El teatro López de Ayala, en colaboración con el Club de Conciertos de Badajoz, estrena el próximo viernes el ciclo de conciertos intimistas. Esta iniciativa tendrá dos actuaciones anuales en los que se quiere crear un ambiente más cercano al público.

Para inaugurar este ciclo de conciertos actuará a las 20.30 horas el artista Andrés Herrera, conocido como Pájaro, un guitarrista, compositor y cantante, principalmente conocido por ser uno de los compañeros musicales del mítico rockero sevillano Silvio.

Su música se caracteriza por una combinación de géneros rock, flamenco, western y Swing, y ha creado su propia seña de identidad, un subgénero revival de todo el mestizaje característico del rock andaluz, que él mismo autodenomina “rock cofrade”.

En esta ocasión, presenta en formato dúo acústico acompañado a la guitarra, de su compañero de banda Raúl Fernández, "dos guitarras y muchas historias que contar" que han titulado Las Criaturas.

Club de Conciertos Badajoz

A la presentación del ciclo de conciertos intimistas han asistido este viernes Miguel Escobar y Marisol Torres, del Club de Conciertos de Badajoz, y Paloma Morcillo, directora del López de Ayala en el Cafetín del teatro.

Marisol Torres ha explicado que el Club de Conciertos es una asociación sin ánimo de lucro. "Cada año buscamos bandas poco conocidas y se nos ocurrió el Cafetín del teatro para organizar este ciclo de conciertos intimistas".

Por su parte, la directora del teatro, Paloma Morcillo ha expresado que están "encantados" de acoger este tipo de iniciativa "en un lugar en el que hoy estamos ocupando", con una capacidad de 80 personas.

El vicepresidente del Club de Conciertos, Miguel Escobar, ha recordado que la asociación quiere "ser el escaparate" para esas bandas que buscan un hueco en la agenda musical de la ciudad.

También han presentado la primera actuación del calendario de la Sala Off Cultura, que será el próximo sábado, 21 de marzo. En esta ocasión actuará Collider, un grupo de Badajoz que combina juventud y experiencia. Además, actuarán Vamos con Todo, una banda de Mérida con "un estilo propio".

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Las entradas para el primer ciclo de conciertos el próximo viernes con la actuación de 'Pájaro: Las criaturas' ya están disponibles en la página web del teatro por un precio de 15 euros.