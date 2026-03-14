Música desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz para recordar 6 años del confinamiento

Este sábado la música volverá a sonar desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz para recordar el confinamiento y lanzar un mensaje solidario de paz, como se viene haciendo los últimos años.

Cuando se cumplen seis años del inicio del confinamiento provocado por la pandemia de covid, la música volverá a ocupar un lugar simbólico en la plaza de España de Badajoz. Este 14 de marzo a las 20.00 el balcón del ayuntamiento se convertirá en escenario de un concierto que recordará aquellos meses en los que la sociedad vivió una situación inédita, marcada por el silencio de las calles y la necesidad de encontrar nuevas formas de conexión.

Cartel del concierto / Ayuntamiento de Badajoz

El concierto tendrá una duración de cien minutos, en alusión a los cien días que duró el confinamiento, desde marzo hasta el 21 de junio de 2020. Durante ese tiempo, la música se convirtió en un lenguaje universal capaz de acompañar, consolar y unir a las personas incluso en la distancia.

¿De quién es la iniciativa?

La iniciativa, de carácter solidario, está impulsada por Músicos Solidarios Sin Fronteras, con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y el apoyo de Bittácora y Kobra, entidades que se suman a este gesto cultural y de memoria colectiva.

La propuesta pretende recordar el papel que la música desempeñó durante aquellos meses difíciles, cuando los balcones se transformaron en espacios de encuentro entre vecinos y en escenarios improvisados desde los que compartir ánimo, aplausos y esperanza. Al mismo tiempo, el concierto quiere transmitir un mensaje de solidaridad, paz y convivencia entre los pueblos, recordando que la música es uno de los lenguajes más poderosos para tender puentes entre culturas y sensibilidades.

En este sentido, la presencia de la cantante ucraniana Lana Tryhub, junto al pianista Pedro Monty, presidente de Músicos sin Fronteras en Extremadura, aporta también un significado, pues convierte este encuentro musical en un gesto simbólico a favor de la paz mundial y del entendimiento entre las personas, en un momento en el que el mundo sigue necesitando espacios de diálogo, humanidad y esperanza.

“El balcón se convirtió en una ventana abierta al mundo cuando todo parecía detenido"

“El balcón se convirtió en una ventana abierta al mundo cuando todo parecía detenido. Desde él nos relacionábamos con los demás mientras la música se transformaba en el mejor idioma para expresar emociones y sentimientos ante la realidad que estábamos viviendo. Fue una forma de medicina colectiva que transmitía unión, esperanza y futuro”, señala el músico Pedro Monty, impulsor de esta iniciativa junto al violinista Pedro Martínez.

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Con esta propuesta, la ciudad de Badajoz volverá a mirar a sus balcones, recordando cómo en los momentos más difíciles la música fue capaz de tender puentes invisibles entre las personas y de llenar de vida un tiempo marcado por la distancia, reafirmando al mismo tiempo un mensaje solidario de paz, esperanza y fraternidad entre los pueblos, tan oportuno en estos momentos.