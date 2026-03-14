Se ha levantado el secreto de sumario
Prisión provisional sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos
Las diligencias previas se siguen por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad
El juez de Villafranca de los Barros ha tomado esta decisión tras tomarles declaración, que se ha prolongado durante una hora
Los detenidos han abandonado el juzgado en un vehículo de la Guardia Civil al filo de las 22.00 horas
Julián G. S y su hermano Manuel pasarán esta noche en la cárcel. El juez titular de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Intendencia de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha decretado la tarde de este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos, según acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Las diligencias previas se siguen por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.
La decisión se toma tras la declaración de los detenidos por el caso de Francisca Cadenas, que se ha prolongado por espacio de una hora. Ambos, solo han respondido a las preguntas de sus abogados, Pepe Duarte y Aurelia Martín.
El juez ha acordado el alzamiento del secreto de las actuaciones antes de comenzar con las declaraciones.
Los dos detenidos llegaron a Villafranca de los Barros esta mañana sobre las 12.30 horas y fueron recibidos con abucheos e insultos por los vecinos que los esperaban a la puerta de los juzgados. Hasta las 18.30 horas no ha comenzado su declaración. La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Gerrero, pedía a las puertas del juzgado su prisión provisional, para que no se perdiesen pruebas.
Juli se declaró ayer autor del crimen y exculpó a su hermano. Sin embargo, el juez ha entendido que hay indicios suficientes para que ambos ingresen en prisión.
Juli y Lolo, como se les conoce en Hornachos, fueron detenidos el pasado miércoles después de un registro exhaustivo de su vivienda por parte de distintas unidades de la Guardia Civil. Su casa está situada varios metros más arriba de la de la familia de Francis. Los agentes hallaron restos óseos en el patio interior de la vivienda, que en poco tiempo confirmaron que pertenecían a la mujer desaparecida hace casi 9 años.
Hoy se han conocido además los datos de la autopsia.
Esta mañana, la vivienda de los detenidos y su vehículo han amanecido con pintadas de color rojo que los acusan de "asesinos".
Los dos detenidos han abandonado el juzgado en un vehículo de la Guardia Civil al filo de las 22.00 horas.
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