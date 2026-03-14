El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros pone a disposición suelo municipal para vivienda

El alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez Araya, convocó a la ciudadanía para informar sobre la posibilidad de realizar construcción de viviendas de protección oficial en la localidad. Esta iniciativa tiene como finalidad poder facilitar el acceso a viviendas a precios más asequibles de los del mercado actual, gracias a la puesta a disposición de suelo municipal destinado a este fin.

Durante el encuentro, Francisco Jiménez Araya explicó cuáles son las tres zonas del municipio que cuentan con terrenos de titularidad municipal y que, por tanto, podrían acoger estas futuras promociones. En concreto, se trata de parcelas situadas en la carretera de Ribera, en los terrenos de la antigua Vinícola, en la zona de Las Pasarelas, junto a la Cámara de Comercio y en los terrenos conocidos como los de Los Miró.

El alcalde detalló que la modalidad de vivienda que finalmente se construya dependerá de la demanda existente en el municipio. Entre las opciones que se barajan se encuentran viviendas unifamiliares, bloques de pisos con cochera y trastero o incluso también exisitirá la posibilidad de autopromoción para aquellas personas interesadas en adquirir una parcela para construir su propia vivienda.

La mitad de coste

Para ayudar a los asistentes a comprender mejor las posibilidades, Jiménez Araya ofreció algunas estimaciones orientativas. Por ejemplo, las parcelas situadas en la zona de la antigua Vinícola permitirán tanto proyectos de autopromoción, con un coste de suelo de aproximadamente la mitad del de las promociones de iniciativa privada, como una promoción de viviendas adosadas, cuyo precio estimado podría rondar los 145.000 euros.

En el caso de la zona de Las Pasarelas, se planteó la construcción de un bloque de pisos que tendrán diferentes tamaños y precios. Por su parte, en la parcela de Los Miró también se prevé la construcción de viviendas adosadas, aunque esta sería la última en desarrollarse.

Un cuestionario

Desde el ayuntamiento insisten en la importancia de conocer la demanda real de sus ciudadanos, para poder ofrecer el tipo de vivienda que mejor se adapte a las necesidades de los vecinos. Por este motivo se organizó la reunión informativa y se ha elaborado un cuestionario dirigido a la ciudadanía. Este documento puede recogerse en la conserjería del ayuntamiento y entregarse posteriormente en el mismo lugar. Asimismo, también está disponible en la página web municipal, donde puede completarse y enviarse de forma directa.