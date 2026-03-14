Villanueva de la Serena ya siente su Semana Santa

La Semana Santa de Villanueva de la Serena se construye cada año con muchos gestos que apenas se ven, pero que sostienen una tradición profundamente arraigada y que la convierten en toda una referencia regional. Bajo los pasos, entre ensayos, esfuerzo y silencio, están los costaleros. Preicsamente, a ellos quiso rendir homenaje el espectáculo ‘Pasos de Pasión’, estrenado recientemente en la localidad y creado por el villanovense Fernando Sembrador.

En este caso la propuesta pone el foco en quienes cargan con los pasos desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, cuando Villanueva vive uno de sus momentos más emblemáticos con La Carrerita, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Un trabajo duro y constante que muchas veces pasa desapercibido, pero que resulta imprescindible para que la Semana Santa villanovense cobre vida en las calles.

Costaleros recrean el trabajo bajo los pasos. / LCB

El espectáculo reunió sobre el escenario a costaleros de distintos pasos, mantillas y también a familiares de Cristina Díaz y María Luisa González Morales-Arce, dos personas muy vinculadas a la tradición cofrade y fallecidas recientemente. La música también tuvo su protagonismo, con la participación de la Banda Municipal de Música y de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno, que acompañaron un montaje que combinó emoción, recuerdos y devoción.

Además, la iniciativa tuvo un marcado carácter solidario, ya que los fondos recaudados se destinarán a la hermandad de Nuestra Señora de la Aurora para colaborar en las reparaciones de su ermita.

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Concurso fotográfico

El propio Sembrador, muy ligado al mundo cofrade, define a los costaleros como «el motor invisible que mueve la fe por las calles de Villanueva durante la Semana Santa». Una pasión que también ha quedado reflejada en su faceta artística, ya que el fotógrafo ha sido el ganador de la XIII edición del concurso ‘Momentos de Pasión’, organizado por la Junta de Cofradías de Villanueva de la Serena. Todo a escasas semanas de vivir momentos de recogimiento.