La asociación de mujeres rurales de Monesterio rinde homenaje a Carmen Llimona y Cayetana Fernández

Monesterio cerró la programación oficial conmemorativa con el Día Internacional de la Mujer, con una conferencia y, posterior homenaje, a dos de las socias del colectivo de Mujeres Rurales, Sierra de Aguafría. Un emotivo acto, que se celebró en la sala de conferencias de la casa de la cultura, con la presencia de más de un centenar de socias.

La actividad se inició con una más que interesante charla, a cargo de la técnica de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la mancomunidad de Tentudía, María Asunción Calderón Dorado, titulada ‘Cuando la mujer avanza la sociedad no retrocede’.

El momento más emocionante se produjo cuando, la tesorera de la asociación, Maite Cantillo, desveló el nombre de las socias que, este año han sido merecedoras del reconocimiento público de este colectivo. Es tradición que, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la asociación Sierra de Aguafría, rinda reconocimiento a alguna de sus socias más destacadas. En esta ocasión, con la intención de sorprender a las homenajeadas, la junta directiva quiso reservar sus nombres y hacerlos públicos en el justo momento de este acto de distinción. Con anterioridad, se avisó a sus familias para que, también de manera sorpresiva, irrumpieran en la sala de conferencias en ese mismo instante.

Emoción y sorpresa hasta el último instante, y un más que caluroso aplauso por parte de las asistentes, cuando Maite Cantillo desveló los nombres de Cayetana Fernández y Carmen Llimona.

Acudieron más de un centenar de socias / Rafa Molina

Trayectoria

Tras la entrega de un recuerdo conmemorativo y un ramo de flores, a cargo de la presidenta de la asociación, Inmaculada Sayago y otras miembros de la directiva, Maite Cantillo hizo una breve semblanza de cada una de ellas. “Es muy difícil resumir vuestras vidas, tan ricas y tan intensas, en unas pocas palabras”.

De la trayectoria de Carmen Llimona, se destacó “su ejemplo de lucha, perseverancia, coraje y fe. La muerte le arrebató a dos seres queridos y tuvo que enfrentarse a un futuro incierto para sacar adelante al resto de la familia. Se formó y trabajó incansablemente… y, cuando llegó el momento de retirarse lo hizo en su pueblo… donde tiene la generosidad de compartir tiempo y cariño con quienes acuden a ella”. Del mismo modo se destacó su labor colaborativa con multitud de iniciativas, destacando la destinada al “acompañamiento de enfermos”.

Cayetana Fernández es merecedora de este reconocimiento por su “tesón, constancia y sacrificio, para mantener con gran esfuerzo un legado familiar. Desde muy joven comenzó a trabajar en la empresa de la que, después sería parte fundamental en su desarrollo y expansión que, compatibilizó con su vida familiar y la crianza de sus hijos. Familia y trabajo han ido siempre de la mano en ella”. En nombre de quienes recibieron este reconocimiento, Cayetana expresó su “agradecimiento” hacia la junta directiva, así como su “satisfacción” por la continuidad de esta asociación.

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Especialmente emotiva resultaron las intervenciones de distintos familiares de las homenajeadas, invitados al acto por la organización. La actividad contó con la presencia de las concejalas responsables de las áreas municipales de Cultura, Manola Ferreira; Igualdad, María de Mar Megías y Social, María Fernanda Díaz.