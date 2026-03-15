Una avería inunda varias plantas del Hospital Universitario de Badajoz: "La situación ya está controlada"
La incidencia se ha producido en la cuarta planta con la rotura de las tuberías de los baños, lo que ha provocado que llegue el agua a la segunda y primera planta, además de afectar a dos ascensores
El Hospital Universitario de Badajoz ha sufrido este domingo una avería que ha afectado a varias plantas del centro sanitario.
Según la Gerencia del Área de Badajoz, la incidencia se ha producido en la cuarta planta con la rotura de las tuberías de los baños. Esto ha causado que el agua llegue a filtrarse "principalmente" a la segunda y primera planta.
"La situación ya está controlada. En este momento, el equipo necesario está trabajando activamente en la resolución", han comunicado. Además, prevén que esté resuelto en las próximas 24 horas, ya que, debido al incidente, se han visto afectados dos ascensores, que revisarán por precaución.
Sin embargo, las zonas mojadas del centro sanitario "han quedado secas" en aproximadamente media hora.
Por otro lado, desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) han asegurado que la asistencia a los pacientes en el hospital "no se ha visto afectada y transcurre con normalidad".
La tubería está soldada
Durante la mañana de este domingo ha ocurrido la fuga de agua en el Hospital Universitario de Badajoz y pasadas las 12.25 horas se ha detectado la rotura de la tubería en la cuarta planta. En ese momento se ha procedido al corte del agua.
La Gerencia del Área de Badajoz ha señalado que sobre las 12.50 horas "quedó recogido y el suelo seco" y esta tarde a las 16.00 horas se ha producido un corte breve y puntual de agua para soldar la tubería y volver al suministro habitual.
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