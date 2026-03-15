Jerez de los Caballeros estrena la primavera el 21 de marzo con descuentos y talleres

Jerez de los Caballeros dará la bienvenida a la primavera el próximo 21 de marzo con una jornada especial centrada en el comercio local, una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca animar las compras de proximidad y reforzar la actividad de un sector clave para la vida económica y social de la ciudad.

Bajo el lema «Estrena la primavera», el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha organizado para el sábado 21 de marzo una programación especial «por y para el comercio», con el respaldo de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, además de la colaboración de asociaciones locales.

La propuesta reunirá a en torno a una veintena de negocios de la localidad, entre ellos establecimientos de moda, complementos, estética y floristería, que aprovecharán la jornada para mostrar sus novedades de temporada y ofrecer descuentos especiales en horario de mañana y tarde.

La actividad se concentrará en buena medida en la Plaza de España, que acogerá talleres, gastronomía, música y propuestas de ocio pensadas para atraer público al centro y favorecer el paso por los establecimientos participantes. La iniciativa llega, además, en un momento señalado para la ciudad, a las puertas de la Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento social y económico en Jerez. En la presentación de esta jornada han participado el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; el concejal de Comercio, Sebastián Sánchez; y la nueva gerente de la Oficina de Comercio, Carolina Domínguez.

Según ha explicado el alcalde, la coincidencia entre la llegada de la primavera y la cercanía de la Semana Santa ofrece una oportunidad para sacar a la ciudadanía a la calle y poner en valor las ventajas del comercio y la hostelería de la ciudad. Gordillo ha señalado que se trata de una época «especial en Jerez» y ha defendido el papel de la proximidad, la cercanía y la confianza como fortalezas de los negocios locales.

En la misma línea, Sebastián Sánchez ha enmarcado esta propuesta dentro de las acciones que el consistorio viene desarrollando a lo largo del año para respaldar al tejido empresarial de la localidad. El edil ha invitado no solo a vecinos de Jerez, sino también a residentes de municipios cercanos, a sumarse a una jornada concebida como escaparate del pequeño comercio.

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La programación arrancará a las 11.00 horas con dos talleres de flores de papel, dirigidos a pequeños y mayores, a cargo de la Asociación del Belén Santa Ángela.