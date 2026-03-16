El Circo Encantado recibe la autorización del ayuntamiento para su debut en Badajoz

Se acabó la espera. El espectáculo El Circo Encantado ha recibido finalmente la autorización del Ayuntamiento de Badajoz y podrá celebrarse en la ciudad, después de dos semanas de incertidumbre desde la fecha anunciada inicialmente para su estreno.

Según ha informado el consistorio, la autorización ha sido concedida una vez que la empresa organizadora ha subsanado la documentación requerida y esta ha sido presentada correctamente ante la administración municipal. Tras comprobar que toda la tramitación se ajusta a la normativa vigente, el Ayuntamiento ha procedido a dar luz verde a la celebración del espectáculo.

Por tanto, los espectadores no tendrán que esperar demasiado tiempo, puesto que el abogado de la empresa, Fernando Cumbres, ha confirmado que el Circo Encantado abrirá sus puertas, finalmente, esta viernes a las 19.00 horas.

Reacciones del equipo

Al respecto, Sonia Miranda, directora artística, ha expresado su satisfacción por la autorización definitiva y el inminente estreno de El Circo Encantado en Badajoz, asegurando que "por fin" se ha hecho realidad un momento muy esperado por todo el equipo tras semanas de preparación e incertidumbre.

La directora ha señalado que la compañía afronta esta apertura con "ganas, devoción absoluta y entusiasmo” después de haber superado una auténtica "pesadilla", y ha subrayado que, a partir de ahora, solo quieren ofrecer al público pacense "momentos de risa, de júbilo y de carcajadas".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos que les han apoyado durante este tiempo para que acudan al recinto y compartan con ellos este estreno.

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El Circo Encantado fue clausurado el pasado 27 de febrero por problemas de seguridad en el entorno de la parcela de Valdepasillas que se le había asignado. Posteriormente, había sido reubicado, pero tampoco pudo funcionar por no disponer del suministro eléctrico autorizado.