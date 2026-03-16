El I Circuito Provincial Itinerante de Petanca recorrerá cuatro municipios de la provincia

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha el nuevo Circuito provincial itinerante de Petanca, que recorrerá, entre los meses de marzo y julio, cuatro municipios de la provincia: Burguillos del Cerro, Los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros y Mirandilla.

Enmarcado en el Programa de Dinamización Deportiva, el recién creado programa busca acercar la práctica de esta modalidad a los entornos rurales y ofrecer a la población alternativas de ocio saludable enfocadas en la "convivencia, salud, participación y dinamización social", ha explicado en rueda de prensa el diputado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas.

Acceso a oportunidades deportivas de calidad

De esta manera, ha añadido Cabezas, el nuevo programa propio "se suma a la amplia oferta deportiva que esta Institución impulsa en toda la provincia y que alcanza la veintena de propuestas", para conseguir que "se viva donde se viva exista acceso a oportunidades deportivas de calidad".

Por su parte, Paco Núñez, presidente de la Federación Extremeña de Petanca, ha agradecido la labor de "promoción y consolidación" del nuevo certamen para una modalidad "minoritaria". Además, ha señalado, los nuevos torneos se van a unen a la programación de una temporada que en estos momentos está "a pleno rendimiento", puesto que, ha continuado, en la región se celebran en torno a unas veinte competiciones, la mayor parte de ellas en el primer semestre del año.

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Cartel del Circuito Provincial Itinerante de Petanca, impulsado por la Diputación de Badajoz / Diputación de Badajoz

El primer Circuito provincial itinerante de Petanca comenzará el 22 de marzo en Burguillos del Cerro, para pasar posteriormente por Los Santos de Maimona (19 de abril), Villafranca de los Barros (14 de junio) y finalizar el 12 de julio en Mirandilla. En las cuatro sedes el sistema de competición será el de 'a dupleta montada', según ha indicado en nota de prensa la Diputación de Badajoz.