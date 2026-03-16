Diputación subvenciona con 29.000 € las actividades y fiestas populares de los pueblos de Tentudía

La Diputación Provincial de Badajoz, a través del Área Funcional de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a los municipios y entidades locales de la provincia de Badajoz, para la celebración de actividades culturales y fiestas populares durante este año.

Los 9 municipios integrados en la comarca de Tentudía, reciben subvención para ayudar a la financiación de algunas de sus fiestas más destacadas. En total, los ayuntamientos de Tentudía reciben la cantidad de 29.350 €, destinadas a la promoción, divulgación, creación de nuevos públicos, formación y cercanía de las ofertas culturales a los ciudadanos durante todo el año 2026.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, el ayuntamiento de Monesterio recibe la cantidad de 10.000 €, para el desarrollo de algunas de sus fiestas populares y propuestas culturales. La localidad de Bienvenida recibe la cantidad de 3.600 €. Calera de León, para su XV Feria del Piñón, recibe una ayuda de 2.700 €. El ayuntamiento de Fuente de Cantos, recibe una ayuda de 3.750 €, para la organización del XXXI Aniversario Premio Internacional de Pintura ‘Francisco de Zurbarán. La subvención otorgada al ayuntamiento de Fuentes de León es de 2.750 €, con destino a la celebración de su Feria del Jamón 2026.

La organización del programa, Encantos Navideños, concentración de coros y corales y musical de Navidad de Montemolín, recibe una ayuda económica de 3.350 €. Finalmente, los ayuntamientos de Fuentes de León y Bodonal de la Sierra, reciben 3.350 € y 3.200 €, respectivamente, para la celebración de distintas actividades culturales.

Gastos subvencionables

Con estas cantidades se colabora a la financiación de las actividades que se realicen entre el día 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, de 2026. Únicamente se financian gastos corrientes, directamente relacionados con la actividad. Para dietas, desplazamientos y comidas se podrá destinar un máximo del 10% del importe concedido. Se admiten honorarios profesionales y el abono de premios.

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Para este tipo de ayudas, la Diputación ha puesto a disposición de los municipios de la provincia una dotación presupuestaria de 800.000 €, con cuantía máxima, por proyecto, de 20.000 €. Estas ayudas se encuadran en el I Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023-2027, con la finalidad de colaborar con los municipios y entidades locales menores en el desarrollo cultural y en la promoción de sus fiestas populares, fomentando la participación social. Los ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas, deberán comunicar la resolución dictada en el pleno de la corporación municipal, en la próxima sesión ordinaria que se celebre.