Drones, helicópteros y perros buscan al vecino desaparecido de Valle de Santa Ana

La localidad de Valle de Santa Ana (Badajoz) sigue buscando a su vecino Francisco España García sin descanso, desaparecido desde el pasado sábado. El ayuntamiento ha organizado este lunes otra batida de búsqueda para dar con su paradero, esta vez por la parte del casco urbano, ya que la Unidad Canina de la Guardia Civil se encuentra rastreando la zona donde se vio al vecino por última vez.

En las operaciones de búsqueda se han desplegado dos helicópteros Pegasus y Águila 6, drones de la Guardia Civil, dispositivos de Protección Civil de otras localidades como Jerez de los Caballeros o Salvatierra de los Barros, Cruz Roja, agentes de Seprona y el equipo del Infoex.

Francisco, conocido como España por los vecinos de la localidad, fue visto por última vez el pasado sábado a las 13.30 horas en la carretera que une Valle de Santa Ana con Salvatierra de los Barros. El hombre de 81 años iba vestido con una rebeca gris, pantalón vaquero oscuro y zapatillas blancas.

El alcalde del municipio, Florentino Caballo, cuenta a este periódico que Francisco se crió en Sevilla y cuando vino a Extremadura, Valle de Santa Ana se convirtió en su hogar. "Lo recogimos aquí en los pisos tutelados y lleva con nosotros muchos años. Estaba muy contento, pero últimamente preguntaba por su casa. No sabemos si puede tener principios de demencia senil o Alzheimer, estaba muy despistado y aunque le decíamos que esta era su casa seguía con eso en la cabeza", comenta el alcalde. El vecino tiene familia en Sevilla, pero sus hermanas son de avanzada edad.

España salió el pasado sábado y no se le volvió a ver. Cuando la auxiliar sociosanitaria se dio cuenta llamó al alcalde, que cogió el coche y fue en su búsqueda, pero ya no había ni rastro de Francisco, según relata, "parecía que se lo hubiera tragado la tierra".

Batidas de búsqueda

Florentino Caballo agradece a todos los vecinos de la localidad por cómo se están volcando en la búsqueda. "No han parado desde que se le perdió la pista". Este lunes se ha organizado otra batida de búsqueda para dar con su paradero, esta vez en la parte del casco urbano, ya que piensan que el hombre ha podido refugiarse en algún sitio con las bajas temperaturas de la noche del sábado. También para no despistar a los perros de la Guardia Civil, que se encuentran en este momento rastreando la zona por donde se le vio la última vez.

A la tarde volverán a caminos y fincas alrededor de la carretera que une Valle de Santa Ana con Salvatierra. Aunque el alcalde explica que no cree que haya podido saltar ninguna pared. Barajan la posibilidad de que se haya podido montar en un coche dirección Salvatierra.

La búsqueda continúa hasta que oscurece, incluso el alcalde comenta que la primera noche varios voluntarios se quedaron, aunque "no es recomendable, ya que puede perderse otra persona". Para las batidas se dividen por grupos y en cada uno va un agente de la Guardia Civil o Cruz Roja.

"No nos cabe en la cabeza cómo este hombre ha podido desaparecer de esta manera. No pensamos que se haya desplazado tanto", ha dicho el alcalde.

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Seguirán con las labores de búsqueda con la esperanza de que su querido vecino, Francisco España, vuelva a donde, desde hace años, se convirtió en su hogar.