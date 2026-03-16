Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: "No la vais a encontrar"

Julián González y su hermano Manuel están en prisión por el secuestro y asesinato de su vecina, Francisca Cadenas. El crimen ocurrió la noche del 9 de mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz) y la UCO de la Guardia Civil encontró los restos de la mujer el pasado 11 de marzo en la casa de los hermanos González. En el éxito de la investigación tuvieron un papel relevante las conversaciones y monólogos grabados a los dos sospechosos durante los últimos meses, algunos de los cuales están incluidos en el sumario al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

La UCO grabó una conversación en la que Julián le dice a su hermano: "Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando". Los investigadores creen que se refiere al lugar donde los dos hermanos tenían ocultos los restos de Francisca

Los agentes colocaron micrófonos en la casa y los coches de Julián y Manuel. Comprobaron que en algunas de las grabaciones ellos seguían haciendo referencia a "zonas íntimas del cuerpo" de Francisca, la víctima, casi nueve años después del crimen. "Cuando el investigado (Julián) recuerda a la desaparecida, lo hace en un contexto sexualizado, hablando además siempre en tiempos verbales pasados y aportando una descripción gráfica de las partes íntimas de Francisca", escriben los investigadores de la UCO en sus informes al juez del tribunal de instancia número 1 de Villafranca de los Barros.

"Francisca, ¿dónde vas?"

En esa línea, el 4 de febrero de 2025, Julián salió de su casa y vio varios carteles con la fotografía de Francisca Cadenas que habían dejado en la puerta de su casa y sobre su coche. Cuando entró en el vehículo, con el cartel en la mano e indignado, Julián empieza a hablar de las partes íntimas de la mujer y murmura: "vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas?".

Ese mismo día, el acusado de matar a su vecina lleva en su coche a un compañero de trabajo, un inmigrante. Los micrófonos colocados por la Guardia Civil registran la conversación entre los dos. Julián aún conserva el cartel de desaparecida con la imagen de Francisca y se lo comenta a su amigo:

-Mira la que desapareció en mi calle, si le quieres ver el careto.

Se escucha ruido de un papel y Julián continúa hablando de Francisca. Cuando su amigo le hace preguntas, él responde enfadado: "Es vecina mía, cojones, ¿no la voy a conocer?". El presunto asesino realiza entonces comentarios vejatorios sobre Francisca, su familia y otras mujeres.

"Cosifica a las mujeres"

La conversación continúa y Julián habla despectivamente de las mujeres, "las cosifica", según los investigadores. Julián llega a decir a su amigo, no se sabe si en alusión al revuelo en el pueblo por la desaparición de Francisca Cadenas: "en tu país... allí con las moras no hay problema, se ponen una mijina tontas, le sacudes dos ostias".

Al día siguiente, el 5 de febrero de 2025, todavía con el cartel de Francisca en su coche, Julián habla solo dentro de su coche: "No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo" (sic).

Meses después, el 7 de mayo de 2025, la familia de Francisca y otros vecinos asisten a la colocación de una placa con el nombre "Travesía Francisca Cadenas" en el callejón donde desapareció la mujer. Julián, que vive al lado, lo comenta con su hermano: "Me suda las narices", le responde Manuel. Poco después, Julián, ya solo, entra en su coche sin saber que le están grabando, y dice en alto: "Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?" .

(La grabación continúa con el hombre haciendo referencias explícitas a zonas íntimas de la víctima, que no reproducimos aquí).

"Relaciones no consentidas"

El otro acusado, Manuel González, también fue grabado en su coche, desde julio de 2025. En esos "soliloquios", como los define la Guardia Civil, el hermano mayor reprocha al pequeño su fijación con la vecina. Así, el 28 de octubre de 2025, Manuel, después de hablar con su hermano, murmura en su coche: "O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca", en alusión a "una cierta obsesión de Julián con Francisca", según la interpretación de la Guardia Civil.

Los investigadores de la UCO concluyen que "Julián habría hecho partícipe con anterioridad a Manuel de su intención de mantener relaciones sexuales con Francisca" y que Manuel "podría estar haciendo referencia a una posible agresión física de Julián contra Francisca o bien a las presuntas relaciones sexuales no consentidas que su hermano hubiera podido mantener con la desaparecida esa noche". Como desveló este medio, aquel 9 de mayo de 2017 Francisca fue asesinada y sepultada con las manos atadas y desnuda de cintura para abajo.

"Lo tienen que demostrar"

La presión y la vigilancia sobre los dos hermanos aumentó a principios del mes de marzo. Y los dos sospechosos la sentían y hablaban de ella cuando se sentían a salvo, casi siempre dentro de su coche. Así, el 4 de marzo, Manuel trata de calmar a Julián y le dice: "Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar".

En otra grabación intervenida el 7 de marzo, Manuel habla con un amigo ante el rumor en el pueblo de que los investigadores están a punto de detener a los asesinos. El hombre critica a la UCO y afirma que "están dando palitos de ciego, lo mismo que pollo sin cabeza". Ese mismo día, Manuel insiste en que los investigadores "están más perdidos que el barco del arroz".

"Van a por ti, y ya está"

Los guardias civiles hacen una reconstrucción de la desaparición de Francisca el 7 de marzo. El pueblo no habla de otra cosa. El crimen va a resolverse. Van a detener a los culpables. Los hermanos González hablan de nuevo en su coche. "Van a por ti y ya está, van a por ti", le comenta Julián a su hermano mayor, que le corrige: "van a por los dos".

La conversación continúa y Manuel trata de calmar a su hermano: "Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ningunas ni ná y están intentando arrascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin ná ni ná".

"Lo del rincón me está dando mal rollo"

Los guardias civiles están convencidos de que ellos son los culpables de la desaparición de Francisca. Y otra conversación entre los hermanos les acaba de convencer de que el cadáver de la mujer puede estar todavía en la casa. "Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando", asegura Julián a su hermano. "Juli, no empieces a comerte el coco...", le advierte Manuel, que le interrumpe para que no siga hablando.

Los investigadores de la UCO escriben al juez: "resulta muy relevante la preocupación mostrada por Julián" sobre "lo del rincón" y afirman que el investigado pudiera estar refiriéndose "directamente al lugar donde pudieran tener oculto los restos de Francisca Cadenas".

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Pocos días después de esa conversación, el 11 de marzo, los guardias civiles entraron en la casa de los hermanos González y encontraron el "rincón", bajo el patio, donde, desde aquella noche de mayo de 2017, estaban los restos de la mujer desaparecida, Francisca Cadenas.