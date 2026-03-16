Fundación CB apoya económicamente la continuidad de la Residencia Hogar Lisardo Sánchez

La Fundación Caja Badajoz (Fundación CB) ha concedido una ayuda a la Residencia Hogar Lisardo Sánchez, ubicada en la carretera de Valencia de Alcántara, con el objetivo de contribuir a las obras de adaptación que necesita el centro para cumplir la normativa vigente.

La residencia presta atención desde 1986 a personas mayores con escasos recursos económicos. Se trata de un recurso de carácter social y sin ánimo de lucro, gestionado por las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, cuya continuidad depende en estos momentos de la ejecución de una reforma arquitectónica, cuyo proyecto está valorado unos 800.000 euros.

En la actualidad, el centro atiende a 30 usuarios procedentes de Badajoz y de otras localidades de la provincia, por lo que la adecuación de sus instalaciones resulta clave para mantener el servicio y asegurar la atención y el cuidado que reciben estas personas.

Posible cierre

Según explicó una de las hermanas de la residencia a este diario, "nos avisaron de esto hace unos cinco o seis años", en referencia a la necesidad de adaptar el edificio a las exigencias normativas. En ese mismo contexto, también señaló que el mensaje trasladado fue claro y que, "o se actuaba, o la residencia se enfrentaba al cierre o a una sanción".

Por todo esto, la residencia ha puesto en pie una campaña de donativos. La iniciativa se está difundiendo en redes sociales y con folletos, además de visitas a empresas. Las donaciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria al número de cuenta (IBAN) ES86 0049 1370 41 2810 222991 o a través de bizum ONG con el código 13688. "Toda aportación, por pequeña que sea, será bienvenida para evitar el cierre de las instalaciones", indicó la hermana Rocío Botero.

La aportación de Fundación CB permitirá avanzar en parte de esa adaptación necesaria, en un momento decisivo para el futuro del centro. La entidad enmarca esta colaboración en su línea de apoyo a colectivos vulnerables y a proyectos de carácter social.

La inclusión y el cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad forman parte de los principales objetivos de la fundación, que desarrolla esta labor tanto mediante iniciativas propias como a través de la colaboración con organizaciones e instituciones especializadas en la atención y protección social.