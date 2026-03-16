La piscina de la margen derecha en Badajoz no estará terminada antes de 2028

Lo que queda por hacer en la piscina de la margen derecha de Badajoz requiere un plazo de ejecución de 20 meses, con lo cual, no podrá estar terminada antes de 2028, a pesar de que los plazos se han reducido, pues inicialmente, según el pliego de condiciones con el que se contrató la elaboración del proyecto eran 24 meses.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acaba de asegurar este lunes que el ayuntamiento ya tiene el proyecto (se adjudicó en septiembre pasado) y se pondrán a redactar los pliegos para la adjudicación de la obra de construcción, cuyo plazo de ejecución es de 20 meses, a partir de la firma del contrato.

El alcalde ha comparecido junto con el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, para presentar los presupuestos de 2026, que ascienden a 150,3 millones de euros.

La inversión prevista es de 12,3 millones de euros, de los que las arcas municipales aporta 8,4 millones y, el resto (3,9 millones), la Junta de Extremadura.

Según recogía el pliego de condiciones para la elaboración de proyecto, es distinto del que inicialmente se planteó, con instalaciones para nadadores profesionales y para la ciudadanía. El techo de la climatizada no será fijo, en lugar de retráctil.

Cuatro años parada

La piscina de la margen derecha comenzó a construirse en noviembre de 2019, con un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que debería haber terminado en la primavera de 2021, pero se sucedieron los contratiempos y alargaron los plazos. Las obras llevan más de cuatro años paradas.

Cuando se estaban realizando las excavaciones necesarias para construir los dos vasos de piscina en un periodo de tiempo con lluvia y en un firme arcilloso, se puso de manifiesto la existencia de un manantial de agua limpia que mana en dirección al Guadiana, lo que obligó a realizar la excavación con la utilización continua de bombas de achique y limpieza constante. Se realizó una actuación para reconducir las aguas subterráneas que atraviesan la parcela, para ser reutilizadas y se ejecutó una red de drenaje en el solar, para reconducirlas a un depósito desde el que se bombeará para las cisternas de los vestuarios y el riego del área exterior de la piscina.

La cimentación, el saneamiento y la estructura principal se encuentra terminada en un 80%. No así la obra completa, que está al 26% y que se aprovechará en el nuevo proyecto de terminación, en el que se han introducido cambios.

Un nuevo contratiempo surgió con la pandemia, pues el covid obligo a modificar las condiciones de trabajo, que influyeron en el ritmo de las obras, ya que afectó a distintos subcontratistas y proveedores que mermaron sus rendimientos. Según recoge la justificación del nuevo contrato, esta crisis sanitaria derivó en otra económica que provocó un incremento de los precios y dilató los plazos de suministro. Estas y otras circunstancias propiciaron la solicitud de resolución del contrato de la empresa adjudicataria, la UTE formada por Martín Casillas y Sehuca.

En noviembre de 2023 se resolvió el contrato con la empresa adjudicataria, la UTE formada por Martín Casillas y Sehuca y hasta noviembre de 2024 no se terminaron todos los procedimientos.

El ayuntamiento sacó a licitación el proyecto para la terminación de las obras y sufrió un nuevo revés por el recurso que planteó el Colegio de Ingeniero de Caminos, que resolvió la Comisión Jurídica dándole la razón y hubo que licitarlo de nuevo. A la enésima va la vencida.