Más de 60 expositores participan en la edición número 25 de la ‘Vinac’

La edición número 25 del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, VINAC 2026, reunirá a más de 60 expositores del 25 al 27 de marzo en Almendralejo, consolidándose como uno de los grandes eventos del sector vitivinícola y oleícola de la región. Así lo ha anunciado el concejal de Infetiba, Saúl del Amo, durante la presentación oficial celebrada en la Diputación de Badajoz, donde ha subrayado el carácter especial de una edición que conmemora el cuarto de siglo de este certamen. «VINAC se ha convertido en una de las grandes señas de identidad de Almendralejo y en un referente para el sector», destacó el edil.

Del Amo, que estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa, agradeció el respaldo institucional recibido, especialmente el de la Diputación de Badajoz, así como el apoyo de Cajalmendralejo como principal patrocinador. Entre las novedades de esta edición, destaca la renovación de la imagen del certamen, con una nueva identidad visual centrada en el número 25 y los colores representativos del vino y la aceituna. Además, se recupera la denominación VINAC como marca principal, reforzando su arraigo, y se incorporan nuevos formatos como mini stands para empresas y zonas específicas de catas.

La programación de VINAC 2026 combinará actividad profesional, formación, innovación y experiencias gastronómicas. La inauguración oficial tendrá lugar el 25 de marzo a las 11:00 horas, con la presencia del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto. Durante el salón se desarrollarán catas de vinos de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, así como propuestas internacionales procedentes de regiones como Azores o Sudáfrica. También tendrán un papel destacado el aceite y la aceituna, con actividades centradas en denominaciones como Gata-Hurdes, Monterrubio o Villuercas-Ibores-Jara.

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El evento incluirá además una misión comercial inversa organizada por Extremadura Avante y el Wine Innovation Summit, centrado en los retos del sector, junto a conferencias, mesas redondas y encuentros con expertos nacionales e internacionales. La gastronomía será otro de los pilares de la feria, con maridajes, exhibiciones culinarias y degustaciones, además de la entrega de premios a los Mejores Vinos, Aceitunas y Aceites 2026 y reconocimientos tradicionales como la Musa de la Vendimia, el Embajador del Cava y el Premio Mantel Blanco. Toda la programación puede consultarse en la web oficial vinac.es.