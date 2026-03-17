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Representación

Más de 80 voluntarios recrean la Pasión de Cristo en San Fernando, Badajoz

Tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo a las 18.30 horas

Carolina León Carvajal

Badajoz

Badajoz se prepara para vivir uno de los eventos más especiales previos a la Semana Santa. Los días 21 y 22 de marzo a las 18.30 horas, más de 80 participantes de la Parroquia de San Fernando y Santa Isabel representarán La Pasión de Cristo, una puesta en escena que transportará al público a los últimos momentos de la vida de Jesús.

La obra, según ha explicado la parroquia en un comunicado, es fruto del trabajo e implicación de decenas de actores y voluntarios de todas las edades que, de forma completamente altruista, se unen para ofrecer al público, más que una representación teatral, una auténtica catequesis vivida sobre la Pasión y la Muerte de Cristo, para invitarlos a la "reflexión y el recogimiento" durante las dos horas de actuación.

Cada año nuevos elementos

Además, señala, con el objetivo de seguir despertando el interés del espectador y ofrecer una experiencia renovada a quienes ya han asistido en otras ocasiones, la comunidad parroquial introduce cada año nuevos elementos y cambios en algunas escenas. En ese sentido, la directora de la obra, Natividad Cacho, ha explicado que, aunque no puede desvelar muchos detalles para mantener el "misterio" y no hacer 'spoilers', la representación tendrá un "inicio distinto". "Será muy alegre y compartido con el público".

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La recaudación obtenida de las entradas, cuyo precio simbólico es de 7 euros, se destinará íntegramente a Cáritas parroquial, para apoyar los distintos proyectos que desarrolla en favor de las personas y familias más necesitadas.

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