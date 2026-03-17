El artista sonoro Xoán-Xil López imparte talleres en Badajoz, El Torviscal y Helechal

El artista sonoro Xoán-Xil López impartirá el taller ‘Un ruido produce otro ruido' en El Torviscal, Badajoz y Helechal los días 20, 21 y 22 de marzo, respectivamente. Esta actividad, dirigida a todos los públicos, forma parte de las actividades formativas del XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz, que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

En este taller se pondrá en valor el paisaje sonoro, con una sesión de escucha participativa de una hora aproximada de duración. A partir de una serie de ejercicios de escucha breves, la reproducción de audios, el uso de micrófonos como herramienta de escucha aumentada y la lectura de fragmentos de textos, se invitará a los participantes a compartir aquellos sonidos que consideran significativos en su propia experiencia para crear una cartografía sonora del territorio que comparten.

“En general somos muy conscientes del paisaje que contemplamos, pero no siempre de los sonidos que nos rodean, aquello que habitualmente catalogamos como ruidos. Sin embargo, muchas veces mantenemos una relación afectiva con algunos de estos sonidos, capaces de generar en nosotros emociones, recuerdos y asociaciones significativas”, explica Xoán-Xil López.

En El Torviscal, entidad local menor de Don Benito, el taller se celebrará el día 20 de marzo, a las 18.00 horas, en el Salón Cultural y los interesados pueden inscribirse llamando al teléfono 927 129 0 56 o en el correo electrónico ayuntamiento@eltorviscal.es.

En Badajoz, la actividad tendrá lugar el 21 de marzo, a las 11:00 horas, en la sede de la Fundación CB en Montesinos, 22 y las inscripciones se pueden formalizar en https://fundacioncb.es/eventos/taller-un-ruido-produce-otro-ruido-con-xoan-xil/).

Por su parte, en Helechal, pedanía de Benquerencia de la Serena, se desarrollará el 22 de marzo, a las 11:00 horas, en la Nave Multiusos. Para participar hay que llamar al 924 019 440 o inscribirse en ayuntamiento@benquerencia.es.

La asistencia a los talleres es gratuita.

Trayectoria

El trabajo de Xoán-Xil López, según explica la Sociedad Filarmónica, gira en torno a la práctica fonográfica (grabación de campo) y la experimentación sonora adquiriendo la forma de instalaciones, situaciones inmersivas de escucha, composiciones, performances y textos. El artista estudió musicología y se doctoró en Bellas Artes con la Tesis ‘Señal/Ruido. Algunos usos del paisaje sonoro en el contexto del arte’, centrada en la utilización de los sonidos ambientales en la creación contemporánea.

Forma parte de los proyectos Mediateletipos (arte sonoro), Ulobit (improvisación) y VoltageOpposite (danza) y, además, colabora con diferentes formaciones como el ensemble Vertixe Sonora, Arxis Ensemble, la compañía Gigacircus o la propuesta de música electrónica Haarvöl.

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López también es uno de los cofundadores de Escoitar.org, un colectivo interdisciplinar dedicado al estudio del paisaje sonoro y la auralidad (dimensión cultural de la escucha), que estuvo activo desde 2006 a 2016. Ha realizado numerosas instalaciones en España y en otros países. Su trabajo ‘Organscape’ fue galardonado con una Mención Honorífica en los Prix Ars Electronica 2021 dentro de la categoría de Digital Musics & Sound Art.