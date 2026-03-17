Aspace Badajoz recibirá una donación de 75.000 euros que beneficiará a 200 usuarios con discapacidad

El Fondo de Inversión Ibercaja Sostenible y Solidario y el Plan de Pensiones Ibercaja Sostenible y Solidario, en colaboración con Fundación Caja de Badajoz, han formalizado con la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y/o discapacidades afines y sus familias de Badajoz (Aspace Badajoz) un convenio de colaboración por un importe total de 75.000 euros que beneficiará a 200 usuarios con discapacidad y a 100 familias, a través de servicios y programas especializados en prestar una atención integral a estas personas.

“Mi proyecto de vida: yo decido” es un servicio para facilitar la participación activa de las personas con altas necesidades de apoyo en la toma de decisiones y su inclusión en la vida comunitaria, con el objetivo de mejorar la autonomía de personas con parálisis cerebral con actuaciones tanto sobre los afectados, como sus familiares, con un enfoque de ejercicio pleno de derecho.

Para ello, se asesora a los usuarios sobre su ocio, desplazamientos, alimentación, gestión del miedo e incertidumbre y a las familias sobre la sobreprotección. También se ayuda a poner en marcha proyectos de vida independiente fomentado la desinstitucionalización, en aquellos casos en que sea posible, o buscando soluciones habitacionales alternativas a las residencias, en entornos comunitarios.

El director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma, ha visitado las instalaciones donde se desarrolla “Mi proyecto de vida: yo decido”, junto con el presidente de Fundación Caja Badajoz, Francisco Lamoneda Díaz.

Ledesma ha ensalzado la labor de Aspace Badajoz y ha incidido en la importancia de este proyecto “que mejora la vida y la autonomía de estas personas tan vulnerables. Colaborar en este tipo de proyectos es lo que nos hace a todas las personas que formamos parte de Ibercaja estar orgullosos de representar a nuestro Banco”. En este sentido el director territorial ha destacado la particularidad de que los accionistas de Ibercaja son cuatro Fundaciones y que el 100% de los beneficios por lo tanto van destinados a la sociedad a través de las acciones que despliegan en sus distintos territorios de actuación.

Por su parte, el presidente de Fundación Caja Badajoz ha manifestado “la importancia de destacar la labor de Ibercaja en este proyecto y la de los profesionales y familiares que contribuyen al bienestar diario de los usuarios”.

Durante estos años, esta iniciativa ha apoyado de forma activa distintos programas desarrollados en Badajoz como el Banco de Alimentos de Badajoz; el Comedor Social Virgen de la Acogida; la Fundación Maimona; la Asociación Ymca, Cocemfe Badajoz, Fundación Primera Fila y Fundación Sorapan de Rieros

Esta donación de 75.000 euros a Aspace Badajoz se enmarca en la iniciativa de Ibercaja “Tu dinero con corazón” que, desde 2020, ha ayudado a 152 proyectos con 5.580.000 euros en donaciones, y que cuenta con un espacio web propio de acceso público en www.ibercaja.es, cuya finalidad es informar a los partícipes y la sociedad en general de los proyectos solidarios que apoyan.

Mediante la inversión socialmente responsable, a través del fondo de inversión y el plan de pensiones sostenibles y solidarios de Ibercaja, los partícipes de estos productos pueden ayudar a construir un mundo mejor, colaborando con iniciativas y acciones solidarias de diversas entidades sociales, al mismo tiempo que rentabilizan sus ahorros.

Ibercaja viene impulsando en los últimos años este tipo de inversión con criterios solidarios. El patrimonio administrado actualmente es de 830 millones de euros, y cuenta con 40.000 partícipes.

Además de sostenibles y solidarios, estos productos ofrecen una positiva rentabilidad. En 2025, en particular, el Plan de Pensiones ha tenido una rentabilidad del 3,03% en 2025 y del 11,61% 2024 y el Fondo de Inversión, de un 3,72% en 2025 y un 10,41% en 2024.

Noticias relacionadas

Firme compromiso de Ibercaja con la sostenibilidad

El compromiso solidario de Ibercaja responde a su propósito corporativo: “Ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia”, definido en base a los valores que le han permitido establecer una sólida relación con sus grupos de interés y establecido como guía de su trayectoria y toma de decisiones. Además, forma parte de su compromiso con la sostenibilidad, para lograr un mundo mejor para futuras generaciones, preservando el medioambiente.