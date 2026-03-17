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Los Bomberos de Badajoz estrenan traje: 135 nuevos equipos para reforzar su seguridad

90 de ellos ya se han entregado y los 45 restantes se destinarán al personal de 2027 que se incorpore del proceso selectivo en curso

Traje de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz.

Traje de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Los Bomberos de Badajoz estrenan traje. El ayuntamiento refuerza la seguridad de su servicio con la incorporación de 135 nuevos trajes de intervención de última generación, una inversión destinada a mejorar la protección y comodidad de los profesionales en situaciones de alto riesgo. 90 de ellos ya se han entregado y los 45 restantes se destinarán al personal de 2027 que se incorpore del proceso selectivo en curso.

Este nuevo equipamiento, de color granate y que cuenta con un tallaje personalizado para cada bombero, está compuesto por chaqueta y pantalón y cada conjunto incorpora un verdugo EPI de categoría III, destinado a la protección de la cabeza durante las intervenciones. El equipo está concebido para proteger todo el cuerpo del usuario (a excepción de cabeza, manos y pies) en trabajos de lucha contra incendios estructurales, actividades asociadas y entornos con presencia de cargas electrostáticas, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

Características

Entre sus características más destacadas, el traje integra un dispositivo de rescate rápido ubicado en la espalda, que permite evacuar al bombero de forma ágil mediante una cinta diseñada para soportar su peso en situaciones de riesgo.

Además, el diseño multicapa del traje combina protección, ligereza y confort mediante cuatro capas principales: un tejido exterior ligero y resistente; una barrera de humedad con membrana avanzada impermeable y transpirable; una barrera térmica que protege del calor con mínima absorción de humedad; y un forro interior ergonómico que facilita la colocación, mejora el confort y ofrece alta resistencia mecánica.

Se suma a otras inversiones

Asimismo, incorpora avances "significativos" como una cremallera antipánico, bandas retroreflectantes microperforadas de alta visibilidad y elementos fotoluminiscentes que facilitan la localización del bombero en condiciones de baja visibilidad, señala el ayuntamiento.

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Esta inversión para mejorar el Servicio de Bomberos se suma a la renovación de infraestructuras como el vehículo autobomba forestal pesada, que se incorporó al parque el pasado año, o la autoescala ya adjudicada por un importe de 1 millón de euros.

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