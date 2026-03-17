El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno

El Circo Encantado ya ha dejado atrás las dos semanas de incertidumbre y dos cancelaciones que marcaron su desembarco en Badajoz. Después de que el ayuntamiento concediera finalmente la autorización una vez subsanada la documentación requerida por la empresa organizadora, el espectáculo pudo debutar el pasado viernes en la ciudad y lo hizo con una respuesta del público que fue de menos a más durante el fin de semana.

La directora artística del montaje, Sonia Miranda, reconoce que no fue fácil arrancar. "La principal dificultad estaba en devolver la confianza al espectador después de dos aplazamientos consecutivos". El viernes, de hecho, todavía pesaba la duda entre muchos pacenses sobre si la función iba a celebrarse de verdad.

"Nos ha costado un poquito levantar la plaza y hacer creíble que íbamos a actuar", admite. La portavoz del espectáculo entiende además que parte del público que había acudido en las dos primeras fechas previstas no regresara una tercera vez. Familias con niños que acudían con toda la ilusión y que, tras los cambios, optaron por esperar.

Pese a ese arranque más frío, la compañía asegura que la reacción durante el fin de semana ha sido muy positiva. Miranda recuerda especialmente la segunda función del sábado, la de las 19.30 horas, y la del domingo a las 18.00, dos sesiones en las que, según subraya, el público se volcó por completo. "A gritos y a carcajadas en el final", relata.

Esa respuesta confirma, a juicio de la directora artística, que el Circo Encantado conecta con perfiles muy distintos. El montaje está concebido para grandes y pequeños, con una propuesta que mezcla escenografía, vestuario, comicidad y una puesta en escena más actual que la del circo clásico. Ahí, sostiene, reside una de sus fortalezas. "Es un espectáculo que no tiene edad", insiste. Mientras unos espectadores disfrutan de la estética y la ambientación, otros se quedan con el humor o con el ritmo del show.

Además, defiende que ese enfoque más moderno permite atraer también a un público adolescente y adulto que se siente especialmente identificado con una fórmula escénica más cercana al siglo XXI.

Posible prórroga en la ciudad

La estancia prevista del circo en el Cerro del Viento se prolonga, en principio, hasta el próximo 22 de marzo, aunque la compañía no descarta alargar su presencia si la respuesta sigue creciendo. "La intención es que nadie se quede sin verlo después de las complicaciones de las últimas semanas".

Miranda lanza además un llamamiento al público para que aproveche los próximos pases y recuerda que hay jornadas con precios más reducidos, como el lunes y el jueves, señalados como días del espectador. La apuesta, explica, pasa por mantener "tarifas asequibles" para un espectáculo en directo de dos horas con voz y música también en directo.

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Superado el laberinto administrativo y disipadas las dudas, el Circo Encantado ha comenzado por fin su verdadera función en Badajoz. Ahora la compañía confía en que el boca a boca termine de llenar la carpa y convierta su paso por la ciudad en un éxito.