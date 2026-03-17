El Faro de Badajoz incorpora esta nueva tienda de juguetes y decoración

El centro comercial El Faro abrirá una nueva tienda en sus instalaciones, que rondará los 1.000 metros cuadrados de superficie. Según informan desde el centro, la empresa comenzará en las próximas semanas las labores de adecuación del local, con el objetivo de abrir sus puertas el próximo mes de mayo.

Se trata de MGI, una cadena española especializada en la venta minorista de juguetes, artículos de regalo y objetos de decoración para el hogar.

MGI

Esta apertura llega tras el acuerdo del centro comercial y la empresa responsable del nuevo local. La firma andaluza acumula más de 20 años de experiencia y cuenta con más de 90 tiendas repartidas por todo el territorio nacional.

Su modelo de negocio se basa en la oferta de una gran variedad de productos a "precios redondos". En sus tiendas se pueden encontrar artículos de menaje, pequeños electrodomésticos, decoración, textil, organización y almacenaje, además de juguetes.

Desde la cadena destacan que esta apertura permitirá "acercar su modelo de precios económicos a los vecinos de la ciudad en unas instalaciones más modernas y con mayor accesibilidad para todos”.

Impulso comercial

Inaugurado en 2012, el Centro Comercial El Faro dispone de más de 66.000 metros cuadrados de superficie comercial y alberga más de un centenar de establecimientos. El complejo recibe cada año millones de visitantes y genera más de 1.300 puestos de trabajo, consolidándose como un espacio clave para el comercio, el ocio y la restauración en la región.

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Con esta nueva implantación, El Faro refuerza su apuesta por la incorporación de operadores y continúa la línea de crecimiento que viene desarrollando en los últimos años. Desde el centro explican que "inician el año con buenas previsiones en cuanto a nuevas aperturas y reformas, consolidando su dinamismo comercial".