Las máquinas vuelven al viejo estadio José Pache de Badajoz: comienza el derribo de zonas no 'okupadas'

Las máquinas han vuelto al viejo estadio José Pache de Badajoz tras más de tres años para continuar con los derribos de estas ruinosas instalaciones deportivas del Cerro del Viento, junto al cementerio de San Juan, cuya demolición se tuvo que paralizar a la espera de resolver la situación de los 'okupas' que residen en ellas desde hace años.

Según ha explicado a este diario la Consejería de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, a la que pertenece el recinto, los trabajos han comenzado por los antiguos vestuarios, donde no hay personas viviendo ni enseres personales.

Demolición de los antiguos vestuarios del campo de fútbol. / Junta de Extremadura

El pasado mes de diciembre, dos de los 'okupas' fueron condenados y el juez ordenó su desalojo. Con resto de personas que viven de manera ilegal en las pocas construcciones que aún quedan en pie -su número fluctúa entre tres y 10- se ha negociado una salida "voluntaria" y se le ha dado de plaza hasta mañana miércoles para abandonarlas.

En enero de 2023 se echó abajo parte del muro perimetral, pero los trabajos quedaron en suspenso a la espera de encontrar una solución para realojar a los 'okupas'. En diciembre de ese mismo año, dos hombres que vivían en uno de los habitáculos resultaron heridos de gravedad en un incendio intencionado, por el que fue detenido el okupa de otra de las dependencias. Entonces, el Ayuntamiento de Badajoz encargó un informe al servicio municipal de bomberos sobre el estado de las instalaciones. Fue demoledor: no reunían condiciones de habitabilidad. Había riesgo de incendios por la gran acumulación de basura, grietas en los muros y construcciones con peligro de derrumbe, además de humedades y suciedad perjudiciales para la salud. El documento concluía que debían ser desalojadas y clausuradas de forma «inmediata».

La máquina derriba uno de los muros laterales más cercanos al cementerio, este martes. / S. GARCÍA

Sin embargo, las personas que se encontraban en esa fecha en el José Pache se negaron a marcharse. Menos después de un mes del fuego con heridos, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ordenó que se retiraran las cubiertas de uralita con amianto. El desmontaje se llevó a cabo en zonas distintas a las dependencias okupadas, que están en la parte superior del recinto y en un habitáculo de la baja. Se retiraron las placas de fibrocemento de la techumbre de los servicios y de la estación de radio del antiguo estadio de fútbol.

A la vista de que no lo abandonaban de forma voluntaria, el siguiente paso que se dio fue acudir a los juzgados para solicitar una orden de desahucio. La Junta interpuso una denuncia ante el Juzgado número 2 de Badajoz por ocupación ilegal de un edificio público.

La situación ruinosa del estadio, que ofrece una imagen penosa en el acceso a la ciudad por la carretera de Olivenza, ha sido motivo de enfrentamiento político entre el PP y el PSOE, y de queja por parte de los vecinos del Cerro del Viento, que en numerosas ocasiones han denunciado los problemas de inseguridad y de convivencia que genera en la barriada.

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Las instalaciones llevan 12 años sin uso y abandonados -el último partido se disputó en 2014- y su deterioro ha ido en aumento con el paso de los años.